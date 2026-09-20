فرمانده انتظامی خرم‌آباد گفت:فردی که در یک درگیری،با استفاده از چاقو دو نفر را در اين شهرستان مجروح کرده بود، دستگیر شد.

ه گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ سرهنگ هادی کیانمهر گفت: در پی وقوع یک فقره درگیری و ایراد ضرب و جرح دو نفر از شهروندان به وسیله چاقو، موضوع در دستور کار مأموران انتظامی شهرستان خرم‌آباد قرار گرفت.

فرمانده انتظامی خرم‌آباد ییان کرد: مأموران با انجام اقدام اطلاعاتی و تحقیقات تخصصی، متهم را شناسایی و با هماهنگی قضایی، وی را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی خرم‌آباد با اشاره به اینکه در این درگیری، دو نفر از شهروندان از نواحی سر، دست و شکم مورد ضرب و جرح قرار گرفته بودند،افزود: متهم پس از دستگیری و تشکیل پرونده، در اختیار مرجع قضایی این شهرستان قرار گرفت.

وی تأکید کرد: پلیس با افرادی که با ارتکاب جرایم خشن موجب سلب آسایش و برهم زدن نظم و امنیت عمومی شوند، برابر قانون برخورد خواهد کرد.