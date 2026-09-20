مدیر عامل شرکت گاز چهارمحال و بختیاری، از ساکنان استان خواست با توجه به چالش‌های پیش‌رو در تامین انرژی، با مدیریت هوشمندانه مصرف گاز و برق، در حفظ پایداری شبکه ایفاگر نقش کلیدی باشند.

هشدار شرکت گاز چهارمحال و بختیاری به مشترکان؛ ضرورت مدیریت مصرف در شرایط حساس انرژی

هشدار شرکت گاز چهارمحال و بختیاری به مشترکان؛ ضرورت مدیریت مصرف در شرایط حساس انرژی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سلیمیان گفت: با توجه به شرایط ویژه کشور و احتمال بروز بحران در تامین گاز طبیعی در فصول سرد سال، به‌ویژه با لحاظ کردن آسیب‌های احتمالی ناشی از اقدامات دشمن علیه زیرساخت‌های پالایشگاهی، رعایت دقیق الگوی مصرف برای تمامی هم‌استانی‌های عزیز ضروری است.

وی با تأکید بر اهمیت این موضوع افزود: در شرایط کنونی، هر میزان صرفه‌جویی در مصرف، مستقیماً بر پایداری شبکه و جلوگیری از افت فشار اثرگذار است. این همکاری نه تنها برای تامین نیاز خانوارها، بلکه برای تضمین عملکرد مراکز درمانی و بخش‌های حیاتی استان حیاتی است.

سلیمیان از مشترکان درخواست کرد تا با رعایت دستورالعمل‌های زیر، در این مسیر همراه باشند:

حفظ دمای محیط‌های داخلی در حد استاندارد و متعادل.

استفاده بهینه از وسایل گرمایشی و پرهیز از مصرف غیرضروری.

اقدام به عایق‌کاری در و پنجره‌ها جهت کاهش اتلاف انرژی.

مدیریت مصرف برق در ساعات اوج مصرف.