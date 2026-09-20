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عملیات برداشت برنج در شالیزارهای پارسآباد شتاب گرفته و پیشبینی میشود امسال حدود ۶ هزار تُن شلتوک از مزارع برنج این منطقه برداشت و از این میزان، نزدیک به ۳ هزار تُن برنج سفید مرغوب فرآوری شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل علی احمدزاده، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان پارسآباد، گفت: پیشبینی میشود امسال ۶ هزار تن شلتوک برنج در این شهرستان برداشت شود که از این میزان، ۳ هزار تن برنج سفید تولید و به بازار مصرف عرضه گردد.
وی با اشاره به سطح زیر کشت برنج در شهرستان پارسآباد گفت: در حال حاضر ۱۲۰۰ هکتار از اراضی این شهرستان زیر کشت برنج رفته است و کشاورزان منطقه با تلاش خود در حال برداشت محصول هستند.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان پارسآباد افزود: در این شهرستان ده کارخانه برنجکوبی فعال است که نقش مهمی در فراوری و عرضه برنج تولیدی به بازار مصرف ایفا میکنند.
احمدزاده یادآور شد: باتوجهبه سطح زیر کشت و میزان برداشت پیشبینیشده، امسال شاهد تولید مطلوب برنج در شهرستان پارسآباد خواهیم بود و این امر میتواند در تأمین نیاز بازار مصرف منطقه مؤثر باشد.
شلتوک، برنج برداشتشده همراه با پوست است که پس از خشکشدن و فراوری در کارخانههای برنجکوبی به برنج سفید تبدیل میشود و بخش زیادی از برنج برداشتشده در شهرستان پارسآباد به مصرف خود مردم این منطقه میرسد و بخش دیگری نیز در استانهای همجوار به فروش میرسد.