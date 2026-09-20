به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، سیدمحمدرضا موالی‌زاده استاندار خوزستان گفت: در دیدار با وزیر جهاد کشاورزی ظرفیت‌های استان در حوزه‌های شورورزی، کشت چوب، آبزی‌پروری و تنوع‌بخشی به پرورش ماهی و میگو مورد بررسی قرار گرفت و حمایت و تامین منابع برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای استان مورد تاکید وزیر جهاد کشاورزی است.

او افزود: توسعه پالایشگاه خرما و تکمیل زنجیره فرآوری این محصول، دامداری و دامپروری و استفاده از ظرفیت‌های موجود برای افزایش تولید و اشتغال از دیگر محور‌های مطرح‌شده در این دیدار بود.

استاندار خوزستان بر پرداخت باقیمانده مطالبات گندم‌کاران و حمایت از تولیدکنندگان محصولات راهبردی تاکید کرد و خواستار پیگیری این موضوع از سوی وزارت جهاد کشاورزی شد.