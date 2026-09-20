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کارشناس هواشناسی از رگبار باران و وزش باد در مازندران طی امروز و بارش پراکنده در روز دوشنبه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ کارشناس هواشناسی از تداوم ناپایداری جوی، رگبار باران و وزش باد در استان طی امروز و فردا خبر داد.
غلامپور گفت: امروز یکشنبه آسمان مازندران ابری است و در ارتفاعات نیز مه پیشبینی میشود؛ بهویژه در ساعات بعدازظهر و شب، رگبار باران و وزش باد خواهیم داشت.
وی افزود: روز دوشنبه بارشهای پراکنده در سطح استان ادامه دارد و از بعدازظهر دوشنبه از میزان ناپایداری و ابرناکی کاسته میشود.
کارشناس هواشناسی مازندران گفت: از سهشنبه تا پنجشنبه جو استان پایدار خواهد بود و روند افزایشی دما پیشبینی میشود.
غلامپور افزود: روز جمعه علاوه بر کاهش دما، بارشهای پراکنده در سطح استان خواهیم داشت.
وی درباره وضعیت دریای خزر گفت: دریا امروز مواج است و برای فعالیتهای دریایی مناسب نخواهد بود.