مسابقات انتخابی رشته تیمی ورزش زورخانه‌ای استان در رده سنی نوجوانان، به میزبانی زورخانه پوریای ولی شهرکرد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، در پایان این رقابت‌ها، تیم بروجن با کسب مقام نخست، عنوان قهرمانی مسابقات انتخابی استان را به دست آورد.

رئیس هیأت ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی استان، هدف از برگزاری این مسابقات را شناسایی و انتخاب تیم برتر استان برای حضور قدرتمند در مسابقات قهرمانی کشور عنوان کرد و بر اهمیت توسعه ورزش زورخانه‌ای در رده‌های پایه و پرورش استعداد‌های نوجوان تأکید کرد.

سهراب مهدیان دهکردی افزود: در صورت تأیید هیأت ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی استان، تیم منتخب استان برای حضور در مسابقات قهرمانی کشور، از ۲ تا ۴ مهرماه به تهران اعزام خواهد شد.