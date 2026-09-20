پخش زنده
امروز: -
مسابقات انتخابی رشته تیمی ورزش زورخانهای استان در رده سنی نوجوانان، به میزبانی زورخانه پوریای ولی شهرکرد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، در پایان این رقابتها، تیم بروجن با کسب مقام نخست، عنوان قهرمانی مسابقات انتخابی استان را به دست آورد.
رئیس هیأت ورزشهای زورخانهای و کشتی پهلوانی استان، هدف از برگزاری این مسابقات را شناسایی و انتخاب تیم برتر استان برای حضور قدرتمند در مسابقات قهرمانی کشور عنوان کرد و بر اهمیت توسعه ورزش زورخانهای در ردههای پایه و پرورش استعدادهای نوجوان تأکید کرد.
سهراب مهدیان دهکردی افزود: در صورت تأیید هیأت ورزشهای زورخانهای و کشتی پهلوانی استان، تیم منتخب استان برای حضور در مسابقات قهرمانی کشور، از ۲ تا ۴ مهرماه به تهران اعزام خواهد شد.