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بیش از ۵ هزار بسته لوازم التحریر به ارزش ۶ میلیارد تومان در راستای پویش ملی «همکلاسی» در استان همدان توزیع شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام در استان همدان با اشاره به اینکه پویش ملی «همکلاسی» از مشهد مقدس و با شعار «با هم برای ایران» آغاز شده است، گفت: این پویش ملی با هدف فراهم کردن زمینه مشارکت مردم در تأمین نیازهای آموزشی دانشآموزان شکل گرفته است.
علی چهاردولی افزود: فعالیتهای پویش ملی همکلاسی از نیمه دوم شهریور آغاز شده و پس از اجرای برنامه در استانهای سراسر کشور، رویداد پایانی آن از اول تا سوم مهر در میناب برگزار خواهد شد.
او تصریح کرد: مردم استان همدان برای مشارکت در این پویش ملی با کد دستوری #۱۶۸*۸۸۷۷* تماس بگیرند.
سمواتی، مسئول مرکز جامع آموزش شهروندی شهرداری همدان هم با اشاره به برگزاری پویش بزرگ جمع آوری نوشت افزار به یاد شهدای دانش آموز میناب و با عنوان پروانههای میناب، گفت: این پویش از هجدهم شهریور در همدان آغاز شده و بیست و هشتم شهریور و در مراسم پایانی این پویش، جشنی با عنوان جشن مهربانی در میدان امام خمینی برگزار شد.