به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام در استان همدان با اشاره به اینکه پویش ملی «همکلاسی» از مشهد مقدس و با شعار «با هم برای ایران» آغاز شده است، گفت: این پویش ملی با هدف فراهم کردن زمینه مشارکت مردم در تأمین نیاز‌های آموزشی دانش‌آموزان شکل گرفته است.

علی چهاردولی افزود: فعالیت‌های پویش ملی همکلاسی از نیمه دوم شهریور آغاز شده و پس از اجرای برنامه در استان‌های سراسر کشور، رویداد پایانی آن از اول تا سوم مهر در میناب برگزار خواهد شد.

او تصریح کرد: مردم استان همدان برای مشارکت در این پویش ملی با کد دستوری #۱۶۸*۸۸۷۷* تماس بگیرند.

سمواتی، مسئول مرکز جامع آموزش شهروندی شهرداری همدان هم با اشاره به برگزاری پویش بزرگ جمع آوری نوشت افزار به یاد شهدای دانش آموز میناب و با عنوان پروانه‌های میناب، گفت: این پویش از هجدهم شهریور در همدان آغاز شده و بیست و هشتم شهریور و در مراسم پایانی این پویش، جشنی با عنوان جشن مهربانی در میدان امام خمینی برگزار شد.