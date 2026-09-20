علی حیاتی، نماینده ایران در مسابقات بین‌المللی بدمینتون سنگال، با پیروزی مقابل نماینده بلژیک به دیدار نهایی این رقابت‌ها راه یافت.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در مرحله نیمه‌نهایی، حیاتی در دیداری سه‌گیمه برابر حریف بلژیکی به میدان رفت و با نتیجه ۲ بر یک به برتری رسید تا با این پیروزی، جواز حضور در فینال مسابقات را کسب کند.

حیاتی فردا در دیدار نهایی برای کسب عنوان قهرمانی به مصاف نماینده هند می رود.

این رقابت‌ها با حضور نمایندگان کشور‌های هند، مالت، پرتغال، مصر، ایران، امارات، بلژیک، استرالیا، عربستان، سریلانکا، اوکراین، سنگال، جمهوری چک، سوئیس، کرواسی، کامرون، آمریکا و لهستان برگزار می‌شود.

این مسابقات از جمله رقابت‌های بین‌المللی است که بازیکنان با حضور در آن برای کسب امتیازات و ارتقای جایگاه خود در رده بندی جهانی به رقابت می‌پردازند.