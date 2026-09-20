به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، حسین فرجی گفت: بر اساس دستور استاندار و همچنین بخشنامه شماره ۴۴۵۲۴ مورخ ۲۸ شهریورماه ۱۴۰۵ سازمان اداری و استخدامی کشور، روند دورکاری پنجشنبه‌ها در استان تا پایان سال‌جاری تمدید شد.

وی افزود: همچنین ساعات کاری کلیه دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها از اول مهرماه تا پایان سال‌جاری از ساعت ۸:۰۰ صبح الی ۱۳:۰۰ تعیین شد.

فرجی ادامه داد: طبق بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور ساعت فعالیت همه نهاد‌های نظامی، انتظامی، امنیتی و دستگاه‌های خدمت‌رسان نظیر آموزشی، بهداشتی و درمانی مطابق دستورالعمل‌های ابلاغی از سوی واحد‌های ستادی ملی خود تعیین می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به ضرورت مدیریت بهینه مصرف انرژی در ایام سرد سال، از همه مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی درخواست می‌شود نسبت به این امر مهم اهتمام ویژه‌ای داشته باشند.