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معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار خراسان شمالی اعلام کرد:ساعات حضور کارکنان دستگاههای اجرایی و بانکها در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۵ از ۸:۰۰ الی ۱۳:۰۰ است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، حسین فرجی گفت: بر اساس دستور استاندار و همچنین بخشنامه شماره ۴۴۵۲۴ مورخ ۲۸ شهریورماه ۱۴۰۵ سازمان اداری و استخدامی کشور، روند دورکاری پنجشنبهها در استان تا پایان سالجاری تمدید شد.
وی افزود: همچنین ساعات کاری کلیه دستگاههای اجرایی و بانکها از اول مهرماه تا پایان سالجاری از ساعت ۸:۰۰ صبح الی ۱۳:۰۰ تعیین شد.
فرجی ادامه داد: طبق بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور ساعت فعالیت همه نهادهای نظامی، انتظامی، امنیتی و دستگاههای خدمترسان نظیر آموزشی، بهداشتی و درمانی مطابق دستورالعملهای ابلاغی از سوی واحدهای ستادی ملی خود تعیین میشود.
وی خاطر نشان کرد: با توجه به ضرورت مدیریت بهینه مصرف انرژی در ایام سرد سال، از همه مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی درخواست میشود نسبت به این امر مهم اهتمام ویژهای داشته باشند.