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فرمانده انتظامی خرمآباد از دستگیری سارقان باغ ها و مزارع کشاورزی و کشف هفت فقره سرقت تجهیزات آبیاری در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ سرهنگ هادی کیانمهر گفت: در پی سرقت تجهیزات آبیاری و آبپاشهای کشاورزی از باغ های و مزارع روستاهای اطراف شهرستان خرمآباد، موضوع بهصورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.
فرمانده انتظامی خرمآباد افزود: مأموران با انجام اقدام اطلاعاتی و پلیسی، دو سارق تجهیزات کشاورزی را هنگام سرقت دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی خرمآباد بیان کرد: در بازرسی از خودروی مورد استفاده ی متهمان،مقادیری تجهیزات آبیاری، لوازم و آبپاشهای کشاورزی که از باغ ها و مزارع به سرقت رفته بود، کشف و یک دستگاه خودرو هم توقیف شد.
وی افزود: متهمان در تحقیقات پلیسی به هفت فقره سرقت تجهیزات آبیاری و لوازم کشاورزی از باغ های روستاهای اطراف شهرستان خرمآباد اعتراف کردند.