به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، استاندار کرمانشاه گفت: تصمیم‌گیری صحیح، علمی و ریل‌گذاری اصولی برای آینده کرمانشاه نیازمند داشتن آمارهای دقیق، واقعی و تحلیل‌پذیر است و اجرای موفق سرشماری عمومی نفوس و مسکن، زمینه اولویت‌بندی دقیق مطالبات و برنامه‌های توسعه‌ای استان را فراهم می‌کند.

منوچهر حبیبی موضوع سرشماری عمومی نفوس و مسکن را از اولویت‌های فوری استان برشمرد و گفت: اجرای نظام آماری نوین، اقدامی نوآورانه، دقیق و بنیادین است که خروجی آن دستیابی به آمارهای واقعی، منطقی و قابل اتکا خواهد بود و اگر پایه‌های آماری استان مستحکم و مبتنی بر واقعیت باشد، سیاست‌گذاری‌ها و جهت‌گیری‌های کلان آینده نیز دقیق‌تر و اثربخش‌تر تنظیم می‌شود.

وی با بیان اینکه سرشماری نفوس و مسکن به منزله یک ابلاغ رسمی و لازم‌الاجرا برای تمامی ارکان مدیریتی استان است گفت: موفقیت این طرح ملی نیازمند همراهی همه‌جانبه دستگاه‌ها، به‌ویژه هم‌افزایی شهرداری‌ها، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، اداره‌کل پست و اداره‌کل ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

وی با اشاره به توافق‌های انجام شده با شهرداری‌ها خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط و محدودیت‌های خاص شهرداری‌ها، ضرورت دارد حمایت‌های لازم از آنان به عمل آید و با تشکیل منظم جلسات هماهنگی، هرگونه نقص فنی یا زیرساختی پیش از آغاز رسمی سرشماری برطرف شود تا استان با بالاترین سطح آمادگی وارد این فرآیند شود.