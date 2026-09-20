به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، تیم فوتبال امید ایران از ساعت ۰۸:۳۰ صبح امروز مقابل چین دومین بازی دور گروهی بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ را در ورزشگاه WAVE KARIYA برگزار می‌کند.

حسین عبدی سرمربی این تیم تصمیم گرفت ترکیب زیر را برای شروع مسابقه امروز انتخاب کند که به شرح زیر است:

محمد خلیفه، دانیال ایری، امین حزباوی، فرزین معامله‌گری، ابوالفضل کوهی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، اسماعیل قلی‌زاده، عباس کهریزی، مبین دهقان، امیرحسین حسین‌زاده و پوریا شهرآبادی.

گفتنی است ایران و چین در حالی به مصاف یکدیگر می‌روند که بازی نخست را به ترتیب مقابل امارات و کره شمالی با پیروزی پشت سر گذاشتند.