به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،علی حیاتی در این رقابت با ارائه نمایشی قدرتمند، با نتیجه ۲۱ بر ۱۱ و ۲۱ بر ۱۵ امیرعلی احمدلو را شکست داد و با صعود به جمع چهار بازیکن برتر مسابقات، حضور خود در مرحله نیمه‌نهایی را قطعی کرد.

با این صعود، مدال برنز علی حیاتی در مسابقات بین‌المللی سنگال قطعی شد و او حالا برای صعود به دیدار نهایی، در مرحله نیمه‌نهایی به مصاف نماینده بلژیک خواهد رفت.

در بخش بانوان نیز زهرا رباطی در مرحله یک‌چهارم نهایی برابر نماینده جمهوری چک، دارنده رنکینگ ۸۰ جهان، به میدان رفت و با نتیجه ۲۱ بر ۱۵ و ۲۱ بر ۱۶ مغلوب حریف خود شد.