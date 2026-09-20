

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه رقابت‌های تور جهانی تنیس که به میزبانی تونس در حال برگزاری است، کسری رحمانی مقابل نماینده انگلیس با نتایج ۶ بر یک، ۲ بر ۶ و ۶ بر ۲ به پیروزی رسید و جواز حضور در فینال این مسابقات را به دست آورد.

در دیگر دیدار این مرحله بنجامین آمریکایی با برتری مشابه ۶ بر ۲ ورزشکاری از ایتالیا را شکست داد و به فینال راه یافت.

دیدار پایانی این مسابقات بین کسری رحمانی از ایران و بنجامین آمریکایی برگزار خواهد شد.