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رقابتهای تور جهانی تنیس با برتری نماینده کشورمان و صعود کسری رحمانی به دیدار پایانی این مسابقات پیگیری شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه رقابتهای تور جهانی تنیس که به میزبانی تونس در حال برگزاری است، کسری رحمانی مقابل نماینده انگلیس با نتایج ۶ بر یک، ۲ بر ۶ و ۶ بر ۲ به پیروزی رسید و جواز حضور در فینال این مسابقات را به دست آورد.
در دیگر دیدار این مرحله بنجامین آمریکایی با برتری مشابه ۶ بر ۲ ورزشکاری از ایتالیا را شکست داد و به فینال راه یافت.
دیدار پایانی این مسابقات بین کسری رحمانی از ایران و بنجامین آمریکایی برگزار خواهد شد.