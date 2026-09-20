به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، سازمان هواشناسی اعلام کرد: طی پنج روز آینده در اغلب مناطق کشور، آسمان صاف تا کمی ابری و جو آرام پیش‌بینی می‌شود.

از امروز تا سه‌شنبه، برخی مناطق غرب، جنوب غرب، مرکز و شرق کشور با وزش باد شدید همراه خواهند بود.

امروز و فردا نیز در استان‌های ساحلی دریای خزر و شمال خراسان شمالی، افزایش ابر و احتمال بارش پراکنده پیش‌بینی می‌شود.

خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان طی سه روز آینده و دریای خزر امروز و فردا مواج خواهند بود.