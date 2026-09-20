بازی‌های آسیایی ناگویا؛ ورود ایران به جدول مدالی/ پیروزی‌های ووشوکاران و پینگ پنگ بازان

بازی‌های آسیایی ناگویا؛ ورود ایران به جدول مدالی/ پیروزی‌های ووشوکاران و پینگ پنگ بازان



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بیستمین دوره بازی‌های آسیایی آیچی-ناگویا ۲۰۲۶ از شنبه ۲۸ شهریور، با برگزاری مراسم افتتاحیه در ورزشگاه شهر ناگویا وارد مرحله اصلی خود شد. این دوره از بازی‌ها تا ۱۲ مهرماه ادامه خواهد داشت و ورزشکاران کشور‌های مختلف آسیایی در ۴۳ رشته ورزشی به رقابت می‌پردازند. البته برخی مسابقات تیمی پیش از مراسم افتتاحیه آغاز شده بود، برنامه رقابت‌های روز نخست ورزشکاران ایران امروز در چند رشته برگزار شد.





تیم ملی بسکتبال ایران امروز در دیدار رده‌بندی بازی‌های آسیایی آیچی-ناگویا ۲۰۲۶ در سالن بین‌المللی آیچی به مصاف چین رفت و با نتیجه ۷۹ بر ۷۰ به پیروزی رسید تا مدال برنز این دوره از بازی‌های آسیایی را از آن خود کند.

چین در کوارتر نخست ۱۷ بر ۱۲ به برتری رسید، اما ملی‌پوشان ایران در کوارتر دوم ۱۷ بر ۱۴ پیروز شدند تا دو تیم با برتری ۳۱ بر ۲۹ چین به نیمه نخست بروند. ایران در کوارتر سوم نمایش بهتری داشت و با نتیجه ۲۶ بر ۱۵ به پیروزی رسید. کوارتر چهارم نیز با نتیجه ۲۴ بر ۲۴ به پایان رسید تا ایران در مجموع ۷۹ بر ۷۰ پیروز شود.

متین آقاجانپور با کسب ۲۱ امتیاز، بهترین امتیازآور ایران در این دیدار بود و پیتر گرگوریان نیز با ۱۵ امتیاز در رده بعدی قرار گرفت.

تیم ایران پیش از این در دور گروهی و در گروه دو ۵۳ - ۵۹ از تیم قطر شکست خورد و ۷۲ - ۶۹ از سد تیم تایوان گذشت و ۸۱ - ۶۸ تیم اردن را شکست داد و با ۵ امتیاز به عنوان تیم اول صعود کرد. تیم ایران در دور یک چهارم نهایی ۷۹ - ۷۴ تیم بحرین را برد و در دور نیمه نهایی ۵۱ - ۷۷ مغلوب کره جنوبی شد.

تیم ایران در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۸ به مدال نقره و سال‌های ۱۹۵۱، ۲۰۰۶ و ۲۰۱۰ به مدال برنز رسیده بود.

لحظه اهدای مدال برنز به تیم ملی بسکتبال ایران

رقابت‌های ووشو در بازی‌های آسیایی صبح امروز با مسابقات بخش تالو (اجرای فرم) آغاز شد که نماینده کشورمان توفیق در کسب مدال نداشت.

ابوالفضل قره‌باغی برای اجرای فرم «چانگ‌چوان» به روی تالوفیلد رفت و در نهایت با امتیاز ۹.۵۳ و ایستادن در رتبه سیزدهم به کار خود پایان داد. در این فرم که ۲۱ ووشوکار حضور داشتند، دو نماینده از ماکائو طلا و نقره گرفتند و مالزی هم به نشان برنز دست یافت.

اما در رقابت‌های بخش ساندا یا همان مبارزه سوگند سینکایی در اولین مبارزه خود «آپارنا» از هند را در وزن ۵۲- کیلوگرم شکست داد و در ادامه باید به مصاف «تای فونگ» از ویتنام برود.

عرفان محرمی در وزن ۷۰- کیلوگرم در مبارزه نخست خود «چئونگ یات‌لام» از هنگ‌کنگ را از پیش رو برداشت وی در مبارزه بعدی خود باید با «سئو یانگ» از کره جنوبی پیکار کند.

سهیل موسوی در وزن ۷۵- برابر «بالیان ویکرانت» از هند صاحب برتری شد و در ادامه به دیدار «سونگ» از کره جنوبی خواهد رفت. ­







مرحله گروهی رقابت‌های تیمی مردان بیستمین دوره بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ از صبح امروز آغاز شد و تیم ملی مردان پینگ پنگ ایران در گروه F در نخستین دیدار خود مقابل پاکستان به میدان رفت.

ملی‌پوشان ایران در این دیدار با ارائه نمایشی مقتدرانه و بدون از دست دادن حتی یک گیم موفق شدند پاکستان را با نتیجه ۳ بر صفر شکست دهند.

در نخستین مسابقه، بنیامین فرجی با نتیجه ۳ بر صفر مقابل بلال طا‌ها به برتری رسید. در ادامه و در دومین بازی نیما عالمیان نیز با نتیجه ۳ بر صفر خان محمد را از پیش رو برداشت در سومین بازی نیز نوشاد عالمیان با نتیجه ۳ بر صفر مقابل خان عباس به برتری رسید تا ایران با کسب یک پیروزی قاطع، گام نخست خود در رقابت‌های تیمی مردان بازی‌های آسیایی ناگویا را محکم بردارد.

هدایت تیم ملی تنیس روی میز ایران در این رقابت‌ها بر عهده جمیل لطف‌الله نسبی است و علیرضا خلیلی‌نیا نیز به عنوان سرپرست، تیم ملی را همراهی می‌کند.

تیم ملی مردان پینگ پنگ ایران در گروه F در دومین دیدار خود در مرحله گروهی رقابت‌های تیمی مردان بیستمین دوره بازی‌های آسیایی ناگویا با نتیجه ۳ - ۰ هند را شکست داد. نتایج تیمی ایران به این شرح است:

نوشاد عالمیان ۳ - ۰ مانوش شاه

بنیامین فرجی ۲ - ۰ ماناو تاکار

نیما عالمیان ۳ - ۲ هارمیت دسای

- برنامه دوشنبه ۳۰ شهریور:

ایران - اندونزی

- در جدول تیم ایران با ۲ پیروزی و ۴ امتیاز در صدر است.









تیم ملی والیبال ساحلی دو ایران (ابوالحسن خاکی زاده و امیرعلی قلعه نوی) از ساعت ۸:۳۰ دقیقه صبح امروز به مصاف مالدیو (آدم / اسماعیل) رفت و دو بر صفر این تیم را شکست داد.

ملی پوشان ایران با امتیاز‌های ۲۱ بر ۱۲ و ۲۱ بر ۱۴ حریف نخست خود را شکست دادند تا سه شنبه ۳۱ شهریور در دومین مسابقه به مصاف بنگلادش بروند.

تیم ایران یک (عباس پورعسگری و علیرضا آقاجانی) نیز که در گروه F با تایلند، عمان و تیمور شرقی هم‌گروه است، ساعت ۹:۳۰ دقیقه فردا (دوشنبه ۳۰ مهر) به مصاف تیمور شرقی (فرناندز خاویر / والنت) می‌رود.

تیم فوتبال امید ایران امروز دومین بازی خود را در گروه B بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا مقابل چین به تساوی بدون گل رسید.

شاگردان حسین عبدی با برتری ۳ بر یک مقابل امارات و تساوی در بازی امروز مقابل چین چهار امتیازی شده و به دلیل تفاضل گل بهتر نسبت به چینی‌ها که نایب قهرمانی جام ملت‌های ۲۰۲۶ در رده سنی کمتر از ۲۳ سال را در اختیار دارند، صدرنشینی را حفظ کردند.

تیم امید ایران در آخرین مسابقه خود در مرحله گروهی چهارشنبه اول مهر از ساعت ۹ صبح به مصاف کره شمالی می‌رود.











بازی‌های آسیایی آیچی - ناگویا/ هر سه فایتر ایران از دور رقابت‌ها کنار رفتند

در رقابت‌های نوبت بعد از ظهر MMA که در سالن اینایی پیگیری شد، آرزو سلیمی در وزن منهای ۶۰ کیلوگرم بانوان (مبارزات سنتی) در نخستین مبارزه خود به مصاف هوی هون از سنگاپور رفت و مقابل این فایتر ۳۶ ساله در دو راند متوالی شکست خورد و از دور رقابت‌ها کنار رفت.

در ادامه امین قائدی‌فر در منهای ۶۰ در بخش مدرن که در دور نخست با قرعه استراحت مواجه شده بود، برای راهیابی به نیمه نهایی با داستان کانیبک فایتر اهل قرقیزستان دیدار کرد که با قبول شکست سه بر صفر، موفق نشد به جمع چهار نفر راه پیدا کند.

آخرین نماینده MMA کشورمان هم در رقابت‌های امروز (یکشنبه) افشین سلیمی بود که در وزن منهای ۶۵ کیلوگرم مبارزات سنتی در مبارزه با عادیلوف سانژار فایتر قدرتمند قزاقستانی شکست خورد.

وی صبح امروز در نخستین مبارزه‌اش مقابل حریف بحرینی به برتری دست یافته بود.

بدین ترتیب کار MMA ایران در همان روز نخست مسابقات با حذف هر سه نماینده کشورمان به پایان رسید.





فرید هادی‌پور نماینده کشورمان در رشته ترای‌اتلون (سه‌گانه)، در رقابت‌های انفرادی مردان با ثبت زمان ۵۶ دقیقه و ۱۸ ثانیه در جایگاه بیست‌ویکم قرار گرفت.

رقابت ترای‌اتلون مردان بازی‌های آسیایی در مسافت اسپرینت برگزار شد و ورزشکاران مسیری شامل ۷۵۰ متر شنا، حدود ۲۰ کیلومتر دوچرخه‌سواری و ۵ کیلومتر دو را پشت سر گذاشتند.





در نخستین روز از رقابت‌های ووشو، ابوالفضل قره باغی در فرم چانگ چوان تالو با امتیاز ۹،۵۹۳ و در رده سیزدهم به کار خود خاتمه داد.

در این فرم تالو کاران ۲۱ کشور آسیایی به رقابت با یکدیگر پرداختند و در پایان دو نماینده از ماکائو اول و دوم و نماینده‌ای از اندونزی سوم شدند.







فاطمه صادقی، تنها نماینده کاتا انفرادی بانوان در دور نخست با نتیجه ۵ بر صفر از سد مونسیکا ساکولارتانتارا از تایلند عبور کرد.

وی در مرحله یک چهارم نهایی مقابل لائو گریس از هنگ‌کنگ قرار گرفت و با نتیجه ۵ بر صفر مغلوب شد و با راهیابی لائو گریس هنگ‌کنگی به فینال، فاطمه صادقی در جدول شانس مجدد و برای کسب نشان برنز به مبارزه ادامه داد.

صادقی در دیدار رده‌بندی مقابل چین سوآن از چین تایپه ۴ بر یک نتیجه را واگذار کرد و از کسب نشان بازماند.

با پایان کار صادقی در کاتای انفرادی، او حالا فقط در مسابقات کاتای تیمی شانس کسب نشان خواهد داشت.



محمد قاسمی، نماینده شنای ایران، در مرحله مقدماتی ماده ۱۰۰ متر آزاد مردان بازی‌های آسیایی آیچی–ناگویا به آب زد و با ثبت زمان ۵۱:۸۶ به کار خود در این ماده پایان داد.

محمد قاسمی شناگر ملی‌پوش ایران بامداد امروز در دسته چهارم و خط صفر رقابت کرد و زمان ۵۱ ثانیه و ۸۶ صدم ثانیه را به ثبت رساند.

با توجه به نتایج ثبت‌شده در مرحله مقدماتی، قاسمی موفق به قرار گرفتن در جمع فینالیست‌های این ماده نشد و به این ترتیب رقابت او در ۱۰۰ متر آزاد بازی‌های آسیایی به پایان رسید.







ماندانا دهقان در ماده تایم‌تریل انفرادی زنان، مسیر ۲۴کیلومتری کوهستانی را ۴۱ دقیقه و ۵ ثانیه رکاب زد و در پایان در جایگاه سیزدهم قرار گرفت.

آرش میرباقری، ملی‌پوش جوان دوچرخه‌سواری ایران، امروز در ماده تایم‌تریل انفرادی مردان بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ آیچی-ناگویا به مصاف رقبای خود رفت. مسابقه تایم‌تریل مردان از ساعت ۱۳:۳۰ به وقت ژاپن، برابر با ساعت ۸ صبح ایران، در مسیر دوچرخه‌سواری شین‌شیرو آغاز شد و مردان دوچرخه سوار ۳۲ کیلومتر رکاب زدند. میرباقری که جوانترین دوچرخه سوار این مسابقات است، توانست از بین ۱۸ دوچرخه سوار، مقام هشتم را کسب کند. او مسیر مسابقه را در ۴۴ دقیقه و ۹ ثانیه رکاب زد.







هومر عباسی نماینده شنای ایران، در مرحله مقدماتی ماده ۱۰۰ متر کرال پشت مردان زمان ۵۶:۶۲ را به ثبت رساند.

با توجه به نتایج مرحله مقدماتی، هومر عباسی با وجود اینکه پنجاه متر ابتدایی را به عنوان یکی از پیشتازان سپری کرد در نهایت موفق به قرار گرفتن در جمع فینالیست‌های ماده ۱۰۰ متر کرال پشت نشد و با قرار گرفتن در رده پانزدهم مرحله‌ مقدماتی، رقابت او در این ماده از بازی‌های آسیایی به پایان رسید.







پایان کار نمایندگان ایران در تفنگ ۱۰ متر بانوان/ تیم ایران هفتم شد

در نخستین روز از رقابت‌های تیراندازی در بیستمین دوره بازی‌های آسیایی آیچی- ناگویا ۲۰۲۶ نمایندگان کشورمان در تفنگ ۱۰ متر بانوان در خط آتش ایستادند.

در پایان دور مقدماتی شرمینه چهل امیرانی با ۶۲۸ امتیاز در رده هفدهم ایستاد، نجمه خدمتی با ۶۲۶/۸ امتیاز بیست و یکم شد و فاطمه امینی با ۶۲۲/۶ امتیاز در جایگاه سی و چهارم قرار گرفت.

همچنین تیم ایران با ترکیب خدمتی، چهل امیرانی و امینی با ۱۸۷۷/۴ امتیاز در بین ۱۵ تیم در جایگاه هفتم ایستاد.

هدایت تیم ملی تفنگ کشورمان را محمد زایر رضایی، به عنوان سرمربی و امیر حسین گلپسند به عنوان مربی بر عهده دارند.

رقابت‌های تیراندازی فردا (دوشنبه)، ۳۰ شهریور ماه در تفنگ ۱۰ متر مردان پیگیری می‌شود. امیر محمد نکونام، پوریان نوروزیان و هادی غره‌باقی نمایندگان کشورمان در این بخش خواهند بود.





در پایان دور مقدماتی تیراندازی تفنگ ۱۰متر زنان.

شرمینه چهل امیرانی با ۶۲۸ امتیاز در رده هفدهم ایستاد، نجمه خدمتی با ۶۲۶/۸ امتیاز بیست و یکم شد و فاطمه امینی با ۶۲۲/۶ امتیاز در جایگاه سی و چهارم قرار گرفت.

تیم ایران با ترکیب خدمتی، چهل امیرانی و امینی با ۱۸۷۷/۴ امتیاز در بین ۱۵ تیم در جایگاه هفتم قرار گرفت و راهی فینال نشد.





رده بندی مدالی پایان روز نخست به این شرح است:

۱- چین ۱۱ طلا ۶ نقره ۳ برنز

۲- ژاپن ۶، ۷، ۷،

۳- کره جنوبی ۴، ۳، ۷،

۴- قزاقستان ۳ - ۲،

۵- تایلند ۳ - -

۶- میانمار ۱، ۱، ۱

...

۲۱- ایران - - ۱

- تا کنون ۲۶ کشور مدال کسب کرده‌اند.

- برای ایران در رشته بسکتبال تیم مردان ایران یک مدال برنز کسب کرد.