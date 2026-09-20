با حضور استاندار ؛
بررسی خسارات آتش سوزی مصلی یاسوج، محل برپایی نمایشگاه پاییزه
آتش سوزی بامداد امروز در مصلی نماز جمعه شهر یاسوج خسارتی جانی در پی نداشت.
رستمی با بیان اینکه دقایقی بلافاصله پس از دریافت گزارش حریق، تیمهای امدادی و واکنش سریع آتش نشانی به محل اعزام شد افزود: در بررسیهای اولیه این آتشسوزی خسارت چندان زیادی در پی نداشته است.
وی در خصوص وضعیت ساختمان اصلی مصلی و محل دقیق حادثه هم ادامه داد: خوشبختانه آتشسوزی تنها در قسمت ورودی مصلی رخ داده و با واکنش به موقع امدادگران ِآتش به قسمتهای داخلی ساختمان مصلی و غرفه های پوشاک و نوشت افزار نفوذ نکرده است.
منوچهر محمدی، مدیرکل ستاد بحران استانداری کهگیلویه و بویراحمد هم از استقرار شبانهروزی تیمهای امدادی برای پایش نهایی محل نمایشگاه خبر داد.
محمدی همچنین در خصوصِ میزانِ خساراتِ وارده به غرفهدارانِ نمایشگاهِ نوشتافزار افزود: با توجه به اینکه محل وقوع حادثه، مکان استقرار غرفههای نمایشگاه بوده است، علت آتش سوزی و ارزیابی دقیقی از میزان خسارات مالی انجام و به زودی اطلاع رسانی می شود.
سید وحید موسویان، دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد، هم گفت: نیروهای آتشنشانی یاسوج تقریباً بهموقع به محل رسیدند، اما به دلیل اینکه کسی داخل مجموعه نبود و نگهبانی نیز حضور نداشت، شکستن و باز کردن درها مقداری زمان برد.
موسویان با قدردانی از عملکرد نیروهای امدادی و ستاد مدیریت بحران استان افزود: با وجود این تاخیر ناخواسته، همین اقدام آتشنشانان نیز برای کنترل آتش و جلوگیری از سرایت شعلهها به دیگر بخشهای مصلی بسیار مناسب و اثربخش بود.
دادستان یاسوج، با دعوت مردم و کسبه به حفظ آرامش، از صدورِ دستورات ویژه قضایی خبر داد و اضافه کرد: به پلیس آگاهی دستور داده شده تا ابعاد مختلف این حادثه بررسی و نتیجه اعلام شود؛ همچنین اموالی که از آتش سالم ماندهاند، بهدقت نگهداری میشوند تا پس از شناسایی مالکان، به آنها تحویل داده شوند.
وی تاکید کرد: اگر قصوری وجود داشته باشد، بههیچعنوان قابلپذیرش نیست و دستگاه قضا با هر شخصی که در این زمینه کوتاهی کرده باشد، قطعاً برخورد میکند و در صیانت از حقوق عامه و بیتالمال، تعارفی نداریم.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد که درهمان دقایق اولیه بامداد برای بررسی ابعاد آتشسوزی در مصلای یاسوج در محلِ حادثه حضور یافته بود، با بیان اینکه همه غرفه های نمایشگاه خوشبختانه بیمه هستند به غرفهداران اطمینان داد که اجازه نخواهد داد سرمایه آنها از بین برود.
رحمانی افزود: خدا را شکر گستردگی آتش و میزان خسارت چندان زیاد نیست.
وی با قدردانی از ورود به موقع آتش نشانان و مهار سریع آتش گفت: جلوگیری از سرایت آتش به داخل مصلحی، مانع از بروز خسارت سنگین مالی برای غرفهداران و شهروندان شده است.