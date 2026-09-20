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دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: آمریکاییها از شرایط ما آگاه هستند و باید شرایط را اجرا کنند. ما به آمریکا اطلاع دادیم که یکی از شرایط ما آزاد کردن داراییهای مسدود شده ما است. دوم اینکه آنها پایان جنگ را در تمام جبههها، از لبنان گرفته تا تمام جبهههای دیگر، اعلام کنند و به جنگ پایان دهند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مشروح مصاحبه سرلشکر محسن رضایی، نماینده رهبر معظم انقلاب و دبیر شورای عالی امنیت ملی با شبکه الجزیره به این شرح است:
- نظر شما درباره تهدیدهای اخیر ترامپ چیست؟
رئیس جمهور آمریکا این جنگ احمقانه را با ایران آغاز کرد، با این تصور که میتواند مسئله ایران را مانند ونزوئلا در عرض چند روز حل کند. او متوجه نبود که با مردمی با تمدن چندهزار ساله، کشوری پهناور، ملتی معتقد و مهمتر از همه، مردمی انقلابی روبرو است. او ایران را بسیار دست کم گرفت و محاسباتش اشتباه بود.
امروزه هیچکس جنگ آمریکا با ایران را جنگی منطقی یا عقلانی نمیداند. همه آن را جنگی احمقانه توصیف میکنند و من کلمه "جاهلانه" را اضافه میکنم. اقدامات آمریکا، از نظر نظامی، اقتصادی و سیاسی، مبتنی بر هیچ ارزیابی دقیق یا محاسبات دقیقی نبود و کاملاً به تحریک اسرائیل و نتانیاهو انجام شد.
نتانیاهو ترامپ را به باتلاق کشاند و اکنون خودش در تنگنا قرار گرفته است. به همین دلیل است که اختلافاتی بین این دو ایجاد شده است. و همانطور که ترامپ این جنگ احمقانه را آغاز کرد، اکنون احمقانه در حال ادامه آن است. به نفع آمریکا بود و هست که شرایط ایران را بپذیرد و از جنگ خارج شود، زیرا هر چه آمریکا بیشتر بماند و دست و پا بزند، وضعیتش بدتر میشود.
به عنوان مثال، اخیراً طرحی اقتصادی به نام «انزوای اقتصادی» علیه ایران پیشنهاد شد. وزیر خزانهداری آمریکا و معاونانش به عمان، امارات، قطر، ترکیه و کشورهای مختلف دیگر سفر کردند و خواستار قطع روابط مالی آنها با ایران و جلوگیری از فرود هواپیماهای ایرانی در فرودگاههایشان شدند. این نشان دهنده چیست؟ نشان میدهد که ترامپ به نقطه درماندگی رسیده است. او با بمباران شروع کرد، سپس نتوانست به نتیجهای برسد، سپس محاصره دریایی را اعمال کرد که آن هم شکست خورد و اکنون به محاصره اقتصادی زمینی متوسل شده است.
این اقدامات ترامپ به وضوح ضعف و سردرگمی او را نشان میدهد. اگر او واقعاً قوی بود، همان روز اول کار ایران را تمام میکرد، یا در جنگ چهل روزه کار را تمام میکرد، یا وقتی محاصره دریایی را اعمال کرد، باید کار ایران را تمام میکرد. بنابراین، تهدیدهای اخیر ترامپ نیز محکوم به شکست است و ما آنها را شکست خواهیم داد.
- عکسالعمل ایران در برابر تهدیدهای نظامی ترامپ چیست؟
ما خود را کاملاً برای یک جنگ سرنوشتساز آماده کردهایم. اکنون کاملاً از نقاط ضعف ارتش آمریکا آگاه هستیم. در مورد حملات هوایی که آنها قصد انجام آن را دارند، ما بسیار بهتر از قبل آمادهایم. آمادگی ما امروز برتر از آن چیزی است که در طول جنگ ۴۰ روزه بود.
ما اخیراً یک موشک ضد کشتی آزمایش کردیم. ما موشکی را پرتاب کردیم که در نزدیکی یک ناو هواپیمابر منفجر شد و به ۸۰ بمبلت تقسیم شد. ما این را آزمایش کردیم و آزمایش موفقیتآمیز بود.
بنابراین، اگر دوباره جنگی آغاز شود، کشتیهای آمریکایی، مگر اینکه از اقیانوس هند عقبنشینی کنند، در هر کجا که در داخل آن باشند، در معرض حمله قرار خواهند گرفت. ما این قابلیتها را به دست آوردهایم، سرعت موشکهای مافوق صوت خود را از ۶ ماخ به ۱۰ ماخ افزایش دادهایم، سیستمهای جنگ الکترونیک خود را بهبود بخشیدهایم و دفاع هوایی خود را تقویت کردهایم. ما همچنین اقدامات دیگری داریم که در زمان مناسب از آنها استفاده خواهیم کرد.
بنابراین، ما کاملاً آمادهایم و اگر آمریکا جنگ را آغاز کند، ما با قدرت بیشتر و با ضربات دردناکتر و بیشتر با آمریکا مقابله خواهیم کرد.
- کشورهای منطقه از حملههای ایران در جنگ ۴۰ روزه نگرانی دارند، آیا در صورت وقوع جنگی دیگر راهبرد ایران مانند جنگ ۴۰ روزه خواهد بود؟
آیا ممکن است جاهایی وجود داشته باشد که هواپیماها از آنجا بلند شوند و بیایند شهرهای ما را بمباران کنند و ما آن پایگاه ها را هدف قرار ندهیم؟ نه از منظر اسلام و نه از نظر عقلی و نه از منظر دیگر نمی توان گفت که این پایگاه ها نباید هدف قرار گیرند.
بله، راه حلی وجود دارد و آن این است که کشورهای عربی کاملاً آمریکا را تحریم کنند و به آن بگویند: شما حق ندارید از کشورهای ما ایران را بمباران کنید. وقتی یک کشور عربی، یک کشور برادر، یک کشور مسلمان به آمریکا اجازه میدهد از پایگاههایش بلند شود و بیاید شهرهای ایران، مردم ایران، رهبر ایران، مدارس ایران، دبیرستانهای ایرانی و ورزشگاههای ایرانی را بمباران کند و شهروندان ما شهید شوند و مسلمانان ایرانی با هواپیماهایی که از کشورهای عربی بلند میشوند به شهادت برسند، آیا ما حق نداریم آن پایگاه را هدف قرار دهیم؟
ما تا به حال به شهرهای عربی یا مراکز وابسته به خود کشورهای عربی حمله نکرده ایم. چه حمله ای انجام دادیم؟ پایگاه هایی را که هواپیماها از آنجا بلند می شوند و می آیند ما را بمباران می کنند، هدف قرار دادیم.
ما در دفاع از خود جدی هستیم. این بار اگر جنگ شروع شود، به تمام پایگاه های هوایی آمریکا که این هواپیماها از آنجا بلند می شوند ضربه بیشتری خواهیم زد. تنها یک راه حل وجود دارد و آن این است که کشورهای همسایه ما در منطقه از پرواز این هواپیماها جلوگیری کرده و پروازهای آنها را متوقف کنند.
- استراتژی (راهبرد) ایران برای روابط با همسایگان پس از جنگ چه خواهد بود؟
استراتژی (راهبرد) ما برای همکاری با کشورهای دوست و همسایه کاملا مشخص است. در همین قرارداد بین ایران و عمان، ما از عراق و پنج کشور دیگر یعنی ۸ کشور به غیر از ما و عمان دعوت کردیم. قرار شد آقای عراقچی به همراه وزیر امور خارجه عمان برای امضای قرارداد ایجاد مسیر جدید در تنگه هرمز بروند. از دیگر کشورهای ساحل خلیج فارس نیز دعوت کردیم در این مراسم شرکت کنند، اما نیامدند.
سپس روز بعد، این کشورها به آلمان رفتند و با اسرائیلی ها و فرماندهی مرکزی ایالات متحده، "سنتکام" جلسه ای برگزار کردند. این به چه معناست؟ ما می گوییم می خواهیم دوست باشیم، اما کشورهای عربی به آلمان می روند و با سنتکام و اسرائیلی ها جلسه می گذارند. این دقیقاً اشتباهی است که برای بار سوم انجام می شود. اولین بار که اشتباه شد (کشورهای عربی اشتباه کردند) زمانی بود که ما انقلاب کرده بودیم و به جای سلطنت، جمهوری اسلامی برقرار شد و شاه که با اسرائیل علیه اعراب بود سرنگون شد.
به جای اینکه کشورهای عربی از جمهوری اسلامی استقبال کنند، رفتند و پشت سر صدام حسین ایستادند و میلیاردها دلار از او حمایت کردند، بنابراین او به ایران حمله کرد. خب، جنگ هشت سال طول کشید.
بعد از هشت سال چه شد؟ هشت سال بعد آقای هاشمی رفسنجانی به پاکستان رفت و مجدداً با ملک عبدالله قرارداد دوستی منعقد کرد و تا مدت ها روابط خوب باقی ماند. سپس در سفارت عربستان حادثه ای رخ داد و آن حادثه کاملا مشکوک بود و ناگهان عربستان روابط خود را با ما قطع کرد و باز برادر ما آقای شمخانی که در آن زمان دبیر شورای عالی امنیت ملی بود، در چین با عربستان قرارداد راهبردی منعقد کرد. خب، تا اینجا ما به توافق راهبردی خود پایبند هستیم. ما همیشه دنبال دوستی بودیم.
بنابراین ما به کشورهای عربی توصیه می کنیم که آمریکا و ترامپ را ترک کنند. همه، تمام جهان، می دانند که اقتصاد آمریکا در واقع در مسیر سقوط قرار دارد. طی ده سال آینده آمریکا در این منطقه نخواهد بود، اما ما و کشورهای عربی خواهیم ماند. ما هستیم که باید منطقه را اصلاح کنیم. ما باید امنیت را در خلیج فارس برقرار کنیم. باید منشور همکاری اقتصادی ایجاد کنیم و در منطقه با هم دوست باشیم.
ما یک خانواده هستیم، خانواده خلیج فارس. ما هشت کشور هستیم و باید به بازسازی و توسعه اقتصادی اهمیت دهیم، در سرمایه گذاری های خود با یکدیگر همکاری و مشارکت داشته باشیم و حتی یک واحد پولی و یک بازار مشترک واحد داشته باشیم.
این اقدامات کشورهای عربی کاملاً واضح است که تحت تأثیر اسرائیل و آمریکا انجام می شود. من به آینده خوشبین هستم. چرا؟ زیرا مردم هستند که تعیین می کنند رابطه ایران و کشورهای منطقه چگونه باشد. آیا ملت های عربستان سعودی، کویت، بحرین و عمان اکنون مخالف ایران هستند یا از رویارویی ایران با آمریکا و اسرائیل خوشحال هستند؟
اسرائیل به لبنان حمله کرد، به جنوب لبنان و جنوب سوریه حمله کرد، غزه را به این وضعیت وحشتناک آورد، به کرانه باختری حمله کرد و همچنین به قطر هم حمله کرد.
سوال من از رهبران عرب این است: اگر ایران مقاومت نمیکرد و مجبور به تسلیم نمیشد، آیا اسرائیل امروز به عربستان سعودی حمله نمیکرد؟ آیا اسرائیل تا دمشق پیشروی نمیکرد؟ آیا اسرائیل به عراق حمله نمیکرد؟ ما اینجا شهید دادهایم و از کشورهای عربی دفاع میکنیم. اگر ما آمریکا و اسرائیل را اینجا در ایران تحقیر نمیکردیم و اگر آنها در ایران احساس پیروزی میکردند، هیچ کس در منطقه نمیتوانست در مقابل آنها بایستد. اسرائیل به همه کشورهای عربی حمله میکرد و آمریکا از آنها حمایت میکرد.
بله، ما مقاومت کردیم؛ ما از کشورمان دفاع کردیم، اما دفاع ما به نفع کشورهای منطقه نیز بود. ما قبل از هر چیز انتظار داریم که کشورهای عربی در مورد این جنایات آمریکا علیه ایران و در مورد این تجاوزی که اسرائیل در حال حاضر علیه لبنان، غزه و سوریه انجام میدهد، مواضع قویتری اتخاذ کنند.
آمریکا باید فشار جدی وارد کند تا اسرائیل از جنوب لبنان، جنوب سوریه و حملات خود به غزه و کرانه باختری عقبنشینی کند. ما در مذاکراتمان با آمریکا، اعلام کردیم که جنگ باید در همه این جبههها متوقف شود.
- برخی کشورها نگران رویدادهای منطقه و برای نمونه موضوع یمن هستند، نظر شما چیست؟
ما از پایان جنگ بین عربستان سعودی و یمن استقبال میکنیم. ما همچنین میخواهیم جنگ بین افغانستان و پاکستان پایان یابد. ما همچنین اعلام کردهایم که به عنوان یک کشور دوست و برادر، آمادهایم تا به پایان این جنگها کمک کنیم. با این حال، توجه داشته باشید که یمن تحت محاصره ده ساله - محاصره اقتصادی - بوده است و در نهایت، این مسئله باید از طریق مذاکره بین آنها حل میشد.
به نظر میرسد یمنیها مایل به مذاکره با عربستان سعودی و حل مسئله بین خودشان باشند، اما دخالت نمیکنیم؛ بگذارید خودشان، چه در صنعا و چه در ریاض، بنشینند و صحبت کنند و به توافق برسند. اگر آنها نیز از ما کمک بخواهند، ما کاملاً آمادهایم تا به صلح بین یمن و عربستان سعودی دست یابیم. شرط این است که هر دو طرف بنشینند و صحبت کنند.
تاکنون به ما گفته شده است که عربستان سعودی آماده نشستن و صحبت با یمنیها نیست. خب، وقتی عربستان سعودی حاضر نیست با یمنیها بنشیند و صحبت کند و آنها را در محاصره نگه میدارد، اتفاقاتی میافتد. این چه ربطی به دخالت ایران دارد؟
مگر خود عربستان سعودی با برخی گروهها در یمن مرتبط نیست؟ مگر به آنها سلاح نمیدهد؟ آیا این دخالت محسوب نمیشود؟ همکاری ما با انصارالله دخالت محسوب میشود؟ در حالی که ما میخواهیم این درگیری پایان یابد. اکنون یک دولت باثبات در یمن وجود دارد و توانایی و شایستگی خود را در مدیریت یمن نشان داده است.
در واقع، آقای مالک بدرالدین یک مرد و رهبر فرهیخته است و نشان داده است که قادر به برقراری امنیت، تشکیل دولت و تشکیل شورا است. یک دولت انقلابی در یمن تشکیل شده است، پس بگذارید عربستان سعودی با آن تعامل کند. بگذارید دو کشور دوست و برادر باشند و با هم کار کنند. ما به هر طریقی که میتوانیم آماده همکاری هستیم.
- برخی معتقدند جنگ در یمن، جزئی از استراتژی (راهبرد) ایران برای بستن تنگه بابالمندب برای زیر فشار قرار دادن آمریکا است.
آمریکا باید جنگ را متوقف کند. حال، اگر مسلمانان اطراف جبل الطارق فردا تنگه جبل الطارق را ببندند، آیا میگویند که ایران آن را بسته است؟ یا اگر فردا اتفاقی در کانال سوئز به دلیل جنگ طولانی روی دهد. جنگ نباید طولانی شود.
این فقط در این منطقه اتفاق نمیافتد. به وضعیت اوکراین نگاه کنید. یک پهپاد روسیه وارد لیتوانی شد و سپس ناتو گفت که روسیه آنها را تهدید کرده است. آقای ترامپ و آقای نتانیاهو در حال شعلهور کردن آتش جنگ جهانی سوم هستند. این دو مرد، با طولانی کردن جنگها و حماقتهایی که مرتکب میشوند، زمینه را برای جنگ جهانی سوم در سراسر جهان فراهم میکنند.
اکنون درگیری اوکراین و روسیه تشدید شده است، رابطه اروپا با آمریکا رو به وخامت گذاشته است و خود کشورهای منطقه تنش فزایندهای را تجربه میکنند. آنها میگویند وقتی شرکتکنندگان اجلاس ناتو در ترکیه را ترک کردند، همه گفتند که چیزی جز جنگ مورد بحث قرار نگرفته است. به عبارت دیگر، فضای جهانی در حال حاضر به سمت ناامنی بینالمللی و جنگ جهانی پیش میرود.
چه کسی مسئول این امر است؟ ترامپ و نتانیاهو.
حالا نیروهای یمنی به باب المندب رفتهاند، کنترل آن را به دست گرفتهاند و در آنجا حضور دارند. میگویند این کار ایران بوده است. و فردا، اگر همین اتفاق در جبل الطارق بیفتد، دوباره میگویند که ایران آنها را تحریک کرده است. ما چه تحریکی مرتکب شدهایم؟ همین افراد مردم را به شورش و قیام علیه خود سوق میدهند و به نظر من، ترامپ و این نهاد شوم اسرائیل پشت همه این مسائل هستند.
- سیاست و شروط ایران برای خاتمه جنگ چیست؟
بعد از اینکه آمریکاییها از تفاهمنامه اسلامآباد خارج شدند، ما به این نتیجه رسیدیم که سیاستها، استراتژیها و روشهای جنگی خود با آمریکا را با الگوهای جدید تطبیق دهیم. بنابراین، ما در جنگ، در مذاکرات و همچنین در مورد تحریم اقتصادی تغییراتی ایجاد کردیم. ما اجرای این تغییرات را از یک ماه و چند روز پیش آغاز کردیم.
شما دیدید که در مورد تنگه هرمز، ما برای اولین بار یک شناور زیرسطحی آمریکایی را تصرف کردیم. این زیردریایی که ما تصرف کردیم، از جمله پیشرفتهترین زیردریاییهای آمریکایی است که قادر به غواصی تا عمق ۶۰۰۰ متر در اقیانوسها است و دارای فناوری بسیار پیچیدهای است. ما اکنون مهندسی معکوس آن را آغاز کردهایم، سیستمهای الکترونیکی و همه چیز آن را استخراج کرده و از آن استفاده میکنیم.
ما در نزدیکی سواحل عمان در حال تعقیب یک زیردریایی دیگر بودیم تا آن را تصرف کنیم. این زیردریایی از ما فرار میکرد، بنابراین مجبور شدیم آن را هدف قرار دهیم. ما موشک خود را علیه یک ناو هواپیمابر آمریکایی آزمایش کردیم. علاوه بر این، ما منطقه وسیعتری را در خلیج فارس برای کشتیهای متجاوز ایجاد کردهایم.
همین امر در مورد روند مذاکرات نیز صدق میکند. در مورد مذاکرات، گفتیم که شخصی که به امضای خود احترام نمیگذارد - ترامپ - آمد و در حالی که مکرون، رئیس جمهور فرانسه، در کنارش بود و روبیو، وزیر امور خارجه، نیز حضور داشت، امضا کرد. او امضا کرد و رئیس جمهور ما نیز امضا کرد و سپس دو یا سه هفته بعد، از امضای خود برگشت و از توافقی که امضا کرده بود، خارج شد.
بنابراین، ما مجبور شدیم رویکرد خود را در مورد مذاکرات تغییر دهیم. به همین دلیل است که اکنون گفتیم که آمریکا ابتدا باید شرایط ما را اجرا کند و سپس مذاکرات انجام خواهد شد. همین و ما چیز دیگری برای گفتن نداریم. آمریکاییها در واقع باید شرایط ما را اجرا کنند. بنابراین، ما نیز استراتژی خود را در مورد مذاکرات تغییر دادیم.
- آمریکا مدعی شده که ایران تفاهمنامه را نقض کرده است.
آنها دروغ میگویند. ترامپ در سراسر جهان به دروغگویی معروف شده است. آنها ابتدا به بندرعباس حمله کردند. آنها با پهپاد به فرودگاه بندرعباس حمله کردند و سپس ما کشتی را که در مسیری غیر از مسیر توافق شده حرکت میکرد، هدف قرار دادیم.
حالا فرض کنیم چنین اختلافی پیش آمده باشد. در جلساتی که دکتر قالیباف با جی دی ونس، داشتند، کمیتهای برای حل اختلافات تشکیل دادند. قرار بود در صورت بروز اختلاف، به امیر قطر و نخست وزیر پاکستان مراجعه کنند، اما ترامپ قبل از اینکه حتی به امیر قطر یا نخست وزیر پاکستان مراجعه کند، از تفاهمنامه خارج شد.
آنها اخیراً این محاصره اقتصادی را آغاز کردند. به عنوان بخشی از این محاصره، تیمهایی را به کشورهای مختلف فرستادند تا ایران را تحریم مالی کنند. و من اکنون به همه کشورها از جمله کشورهای همسایه میگویم: اگر آمریکاییها بخواهند روابط تجاری و مالی ما را مختل کنند، ما دو کار انجام خواهیم داد.
اول، ما قطعاً به شرکتهای آمریکایی، مانند شرکتهای حفاری آمریکایی که در اطراف ما بسیار زیاد هستند، یا شرکتهای تجاری آمریکایی یا مشاغل آمریکایی حمله خواهیم کرد. ما آنها را هدف قرار خواهیم داد. ما میگوییم: حمله به اقتصاد آمریکا در پاسخ به حمله آمریکا به اقتصاد ایران؛ حمله در برابر حمله.
از طرف دیگر، ما به کشورهای همسایه نیز میگوییم: با آمریکا همکاری نکنید، زیرا ما به طور متقابل پاسخ خواهیم داد. یعنی اگر یک کشور همسایه با آمریکاییها در محاصره اقتصادی ایران، مثلاً در امور مالی و تجارت مرتبط با ما، همکاری کند، ما کشتیهای آن را در تنگه هرمز تحریم خواهیم کرد و محدودیتهایی بر تردد و برخی از فعالیتهای تجاری آن اعمال خواهیم کرد، یا در مورد همکاری اقتصادی به طور متقابل پاسخ خواهیم داد.
بنابراین، توصیه ما این است که دوستان ما باید درک کنند که روابط برادرانه و دوستانه مهمترین عامل بازدارنده است، نه موشکهای آمریکایی یا پایگاههای آمریکایی. آیا موشکها و پایگاههای آمریکایی برای کشورهای منطقه بازدارنده بودهاند؟ آیا برای آنها امنیت آوردهاند؟ یا به تهدیدی برای آنها تبدیل شدهاند؟
اگر کشورهای عربی دوستی و برادری خود را با ما حفظ میکردند، این همه ضرر و زیان متحمل نمیشدند. آمریکا ثروت آنها را غارت میکند و کشورهایشان را بیثبات میکند، اما دوستان ما در منطقه هنوز میگویند: "بیایید با آمریکاییها در آلمان ملاقات کنیم!" اگر روابط برادرانه و دوستانه بین کشورهای منطقه احیا شود، هزینه بسیار کمی خواهد داشت، زیرا برادری برای هیچ کس هزینهای ندارد؛ بلکه برعکس، مزایای فراوانی دارد. چرا باید به قدرتی متوسل شوید که در حال زوال است؟ آمریکا ده سال دیگر در منطقه نخواهد بود، پس چرا میرویم و این کارها را با کشوری انجام میدهیم که در مسیر خروج است؟
- شروط ایران چیست؟
آمریکاییها از شرایط ما آگاه هستند و باید شرایط را اجرا کنند. ما به آمریکا اطلاع دادیم که یکی از شرایط ما آزاد کردن داراییهای مسدود شده ما است. دوم اینکه آنها پایان جنگ را در تمام جبههها، از لبنان گرفته تا تمام جبهههای دیگر، اعلام کنند و به جنگ پایان دهند. همچنین، آنها در امور داخلی ایران دخالت نکنند، با کسانی که مخالف انقلاب ما هستند همکاری نکنند، همه اشکال تجاوز به خاک ایران را متوقف کنند، به حملات خود ادامه ندهند و محاصره دریایی را بردارند. اینها شرایطی است که ما بارها اعلام کردهایم و رسماً به آنها ابلاغ شده است.
- پرونده ایران از شورای حکام به شورای امنیت رفت و ترامپ نیز کوه کلنگ را تهدید به بمباران کرد. استراتژی (راهبرد) هستهای ایران چه خواهد بود؟
اقدامهای انجام شده آمریکا و اسرائیل علیه ما به ما اجازه میدهد که طبق مفاد معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای (NPT)، از آن خارج شویم، زیرا ما تهدید شده بودیم. ما تهدید شدیم، اما هنوز از این معاهده خارج نشدهایم. آنها تأسیسات و سایتهای هستهای ما را بمباران کردند، اما ما از معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای (NPT) خارج نشدیم.
در ۲۰ سال گذشته، گستردهترین بازرسیها در ایران انجام شده است. بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی (IAEA) بیش از هر کشور دیگری از ایران بازدید کردهاند و ایران همیشه به سوالهای آنها پاسخ داده است. با وجود همه این همکاریها، ایران بمباران شد و سایتهای هستهای ایران بمباران شدند، اما آژانس بینالمللی انرژی اتمی ایالات متحده را محکوم نکرد. ما در مورد برنامه هستهای خود متحمل ظلم بزرگی شدهایم، اما باز از NPT خارج نشدهایم.
با این حال، آمریکاییها اوضاع را به سمتی سوق میدهند که ما را مجبور به تجدیدنظر میکند. ما در حال حاضر در حال بررسی این هستیم که آیا از NPT خارج شویم یا خیر. این بستگی به رفتار ایالات متحده دارد. این موضوع اکنون در مجلس شورای اسلامی مورد بحث است و این سوال که آیا ایران در NPT باقی خواهد ماند یا از آن خارج خواهد شد، مورد بحث است. این بستگی به رفتار ایالات متحده و دشمنان ما دارد.
- با توجه به فتوای حرام بودن سلاح هستهای، آیا ایران به این سمت خواهد رفت؟
درباره احتمال تغییر دکترین هستهای ما هنوز به فتوای امام شهید خود پایبندیم و موضع ما تاکنون تغییر نکرده است. با این حال، نمیدانیم در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. آینده نامشخص است؛ آیا آمریکاییها میخواهند این جنگ را ادامه دهند؟ آیا میخواهند دوباره به تأسیسات هستهای ما حمله کنند؟ ما هنوز در این مورد تصمیمی نگرفتهایم و تاکنون، فتوای امام شهید همچنان پابرجا است.
- پیشبینی ایران برای پایان جنگ چیست؟
همه تلاشها و افکار نتانیاهو و ترامپ در حال حاضر بر پیروزی در انتخابات متمرکز است. چیزی که اکنون مطرح نیست، مردم آمریکا هستند. چرا؟ زیرا ترامپ میخواهد در انتخابات پیروز شود، حتی اگر مردم آمریکا بیشترین ضرر را متحمل شوند. همانطور که اکنون میبینید، قیمت بنزین به سطح جنگ چهل روزه رسیده است. یعنی اگر قیمت بنزین ۱۰ سنت دیگر افزایش یابد، به سطح جنگ چهل روزه خواهد رسید. مردم آمریکا همین الان هم هزینههای بسیار بالایی را میپردازند. به خاطر چه کسی؟ تا ترامپ بتواند در انتخابات پیروز شود.
در مورد نتانیاهو، او مردم فلسطین، یهودیان و مسیحیان سرزمین فلسطین را گروگان گرفت، به مردم لبنان حمله کرد و به تپه علیالطاهر که قبلاً تخلیه شده بود، حمله کرد. این تونلها از قبل پاکسازی شده بودند؛ هیچ کس در آنها نبود و همه تجهیزات برداشته شده بود.
اسرائیلیها تونلهای خالی لبنان را برای اهداف تبلیغاتی و برای پیروزی در انتخابات منفجر کردند. آنها عکس و فیلم گرفتند و گفتند: "ببینید نتانیاهو چقدر قوی است." همه اینها تبلیغات است و همه مربوط به انتخابات است.
با این حال، کار ما بر اساس اصول است. ما با ایمان خود میجنگیم. اخیراً دیدید که حداقل ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار نفر در یک رژه در تهران شرکت کردند. اینها فداییان ایران هستند و حدود ۳۰ میلیون نفر برای این کمپین ثبت نام کردند. توان دفاعی ایران بر اساس مردم آن است؛ مردم پایه و اساس هستند، زیرا مردم ایران مردمی متمدن هستند که تاریخ آنها به هزاران سال پیش برمیگردد، مردم ایران مردمی تازه شکل گرفته نیستند. مردم ایران تاریخی هزاران ساله دارند. آیا این ملت تسلیم آمریکا خواهد شد؟ ما هرگز تسلیم نخواهیم شد، و از خود دفاع خواهیم کرد.
بنابراین، اقدامهای آمریکا، بله، ممکن است شامل نمایش قدرت یا یک کمپین تبلیغاتی باشد، اما یک جنگ تمام عیار محسوب نمیشود. اگر آنها صادق هستند، اجازه دهند سربازانشان بیایند و وارد ایران شوند. چرا آنها نیروی زمینی نمیفرستند؟ نیروهای زمینی همیشه حرف آخر را در جنگها میزنند. چرا آنها لشکرهای هوابرد نمیفرستند؟ چرا نیروهای زمینی آمریکا وارد ایران نمیشوند؟ چرا آنها فقط از آسمان بمباران میکنند و سپس میروند؟
مشخص است که پیروز این جنگ کیست: ما پیروز هستیم. این احتمال وجود دارد که دشمن حمله نظامی انجام دهد، اما این حمله نظامی در درجه اول برای کسب آرا خواهد بود، نه برای شکست دادن ایران، و یا نه به این دلیل که دشمن میتواند با یک حمله هوایی جمهوری اسلامی را سرنگون کند.
- آیا انتظار دارید این جنگ طولانی شود؟
این جنگ در حال حاضر در جریان است. البته ما برای پایان سریع آن تلاش میکنیم، اما آمریکاییها خود را در شرایط بسیار دشواری یافتهاند. اگر افراد عاقلی در آمریکا قدرت را به دست بگیرند - و این احتمال بسیار زیاد است، زیرا دولتهای آینده مانند ترامپ عمل نخواهند کرد - تاریخ آمریکا نشان میدهد که دولتهای بعدی با چنین اقدامهایی مخالف هستند.
به همین دلیل، ما از کشورهای مسلمان میخواهیم که در اقدامهای ترامپ مشارکت نکنند. دولتهای آینده آمریکا مانند دولت ترامپ نخواهند بود. حداقل، ملتهای مسلمان باید یک برنامه استراتژیک (راهبردی) برای آینده منطقه تدوین کنند. دولتهای آینده آمریکا به همه این مسائل پایان خواهند داد و مسیر متفاوتی را دنبال خواهند کرد.