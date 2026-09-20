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سخنگوی ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به فرافکنی و ادعای دروغ فرمانده سنتکام (فرماندهی نیروهای تروریستی آمریکا) پاسخ گفت.
سردار ابوالفضل شکارچی در پاسخ به پرسش خبرگزاری صدا و سیما درباره ادعای فرمانده سنتکام (فرماندهی نیروهای تروریستی آمریکا) و اسکورت (همراهی) نفتکشها و خروج یک میلیارد بشکه نفت در دو ماه گذشته از تنگه هرمز، اظهار داشت: این سخنان بیش از آنکه یک واقعیت باشد، یک عملیات روانی شکستخورده برای روحیهدادن به نیروهای خسته و فرسوده ارتش تروریست آمریکا در منطقه و توجیه هزینههای گزاف مالی و جانی آنها در منطقه است و نمیتواند واقعیت خروج ارتش متجاوز آن کشور از منطقه را تغییر دهد.
سخنگوی ارشد نیروهای مسلح تأکید کرد: ابتکار عمل در تنگه هرمز، همچنان در دست نیروهای مسلح قدرتمند ایران است.