سردار ابوالفضل شکارچی در پاسخ به پرسش خبرگزاری صدا و سیما درباره ادعای فرمانده سنتکام (فرماندهی نیروهای تروریستی آمریکا) و اسکورت (همراهی) نفتکش‌ها و خروج یک میلیارد بشکه نفت در دو ماه گذشته از تنگه هرمز، اظهار داشت: این سخنان بیش از آن‌که یک واقعیت باشد، یک عملیات روانی شکست‌خورده برای روحیه‌دادن به نیروهای خسته و فرسوده ارتش تروریست آمریکا در منطقه و توجیه هزینه‌های گزاف مالی و جانی آن‌ها در منطقه است و نمی‌تواند واقعیت خروج ارتش متجاوز آن کشور از منطقه را تغییر دهد.

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح تأکید کرد: ابتکار عمل در تنگه هرمز، همچنان در دست نیروهای مسلح قدرتمند ایران است.