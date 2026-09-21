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رونق بازارهای مشهد با حضور زائران و مسافران

همزمان با تعطیلات پایانی تابستان، مشهد مقدس میزبان شمار زیادی از زائران و مسافران است و بازارها و مراکز خرید این شهر با حضور گردشگران، روزهای پررونقی را پشت سر می‌گذارند.
عکاس :رضا رمضانی
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ - ۰۷:۰۰
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برچسب ها: مشهد ، تابستان ، زائران ، خرید
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