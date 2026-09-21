رونق بازارهای مشهد با حضور زائران و مسافران

همزمان با تعطیلات پایانی تابستان، مشهد مقدس میزبان شمار زیادی از زائران و مسافران است و بازارها و مراکز خرید این شهر با حضور گردشگران، روزهای پررونقی را پشت سر می‌گذارند.

عکاس : رضا رمضانی