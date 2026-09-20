میلاد امام حسن عسکری(ع)؛ حرم مطهر رضوی غرق نور و شادی

همزمان با شب میلاد باسعادت حضرت امام حسن عسکری(ع)، حرم مطهر رضوی با آذین‌بندی و نورپردازی، میزبان زائران و مجاورانی بود که در فضایی سرشار از شادی و معنویت این میلاد فرخنده را گرامی داشتند.

عکاس : رضا رمضانی