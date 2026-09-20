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در جریان بازدید فرماندار بیجار از یکی از جایگاههای عرضه سوخت این شهرستان، وضعیت استفاده از سهمیه و کارتهای سوخت خودروهای حاضر در صف مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، کاظم کاظمی فرماندار شهرستان بیجار، به همراه معاون برنامهریزی و امور عمرانی فرمانداری و رئیس شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی شهرستان بیجار با حضور در یکی از جایگاههای سوخت سطح شهرستان از نزدیک روند عرضه سوخت و وضعیت صف خودروها را مورد بررسی قرار دادند.
بر اساس بررسی انجامشده، از مجموع ۳۷ خودروی موجود در صف، ۲۲ خودرو دارای سهمیه سوخت بودند، اما با وجود برخورداری از سهمیه، درخواست استفاده از سوخت آزاد را داشتند.
در ادامه مقرر شد خودروهایی که دارای سهمیه سوخت هستند، از سهمیه اختصاصیافته خود استفاده کنند و از درخواست سوخت آزاد خودداری کنند.
همچنین در صورت احراز استفاده از سوخت آزاد توسط خودرویی که دارای سهمیه سوخت است، موضوع مطابق ضوابط و مقررات مربوطه پیگیری و نسبت به غیرفعالسازی کارت سوخت خودرو اقدام خواهد شد.