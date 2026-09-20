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آیین الحاق ۱۸دستگاه کامیون کشنده سوخت رسان با ۴۵۰ میلیارد تومان اعتبار، برگزار شد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی آیین الحاق ۱۸دستگاه کامیون کشنده سوخت رسان با ۴۵۰ میلیارد تومان اعتبار، در راستای نوسازی و توسعه ناوگان، برگزار شد
با سرمایهگذاری شرکت حملونقل اترک بار بجنورد و بهرهبرداری از ۱۸ دستگاه کامیون کشنده، گامی دیگر در مسیر نوسازی، توسعه و ارتقای ناوگان حملونقل جادهای خراسان شمالی برداشته شد.
با ه گفته مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده استان، به واسطه افزایش این تعداد ۷.۸ درصد به شمار ناوگان باری و کشنده سوخت رسان استان اضافه شد.
مدیر عامل شرکت پخش فرآوردههای نفتی استان هم ابراز امیدواری کرد با ورود این دستگاهها دیگر شاهد صف های شلوغ سوختگیری در جایگاه های سوخت نباشیم.