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رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن با شرح برنامههای دوره جدید فعالیت این مجموعه، بر بازنگری در فرایندهای داخلی، تقویت نظام کارشناسی، ارتقای شفافیت مالی و توسعه زیرساختهای اطلاعاتی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن گفت: بازنگری در ساختارهای مدیریتی و کارشناسی، از موضوعهای اصلی برنامههای دوره جدید این صندوق است.
خسرو مختاری در نشست اعضای هیئت عامل این صندوق، بر ضرورت ایجاد ساز و کارهای منسجم برای انجام مأموریتهای قانونی صندوق تأکید کرد.
رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن اضافه کرد: فرایندهای داخلی باید به گونهای سامان یابد که تصمیمگیریها بر پایه اطلاعهای دقیق، بهروز و قابل اتکا انجام شود.
مختاری، توسعه سامانههای اطلاعاتی را از ابزارهای مهم برای ارتقای نظارت و مدیریت منابع صندوق دانست.
رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن، همچنین بر رعایت ضابطههای قانونی و انجام کارها بر اساس مصوبههای هیئت امنا تأکید کرد.
مختاری گفت: تدوین و تکمیل ساز و کارهای مالی و معاملهای، زمینه را برای فعالیت منسجمتر صندوق فراهم میکند.
رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن بر همکاری نزدیک با دستگاههای نظارتی و برنامهریزی کشور برای بهبود فرایندها و افزایش شفافیت فعالیتها تأکید کرد.
مختاری از خدمتهای علی سپهر، قدردانی کرد و گفت: از تجربه او در جایگاه مشاور صندوق استفاده خواهد شد.
رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن، همچنین با خوشآمدگویی به محمد سرلک، عضو جدید هیئت عامل، ابراز امیدواری کرد که حضور او به حل مسائل عملیاتی و پیشبرد طرحهای صندوق کمک کند.