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اختتامیه دوره آموزشی و تربیتی «یاوران ولایت ۱۴۰۵» ویژه فرماندهان واحدهای پیشگام بسیج دانشآموزی استان زنجان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مسئول سازمان بسیج دانشآموزی سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان از برگزاری دوره آموزشی و تربیتی «یاوران ولایت ۱۴۰۵» با حضور نزدیک به ۲۲۰ نفر از فرماندهان واحدهای پیشگام بسیج دانشآموزی دختر و پسر استان خبر داد و گفت: شرکتکنندگان پس از گذراندن آموزشهای تشکیلاتی، بصیرتی، فرهنگی و مهارتی، از آغاز سال تحصیلی جدید مسئولیت فعالیتهای بسیج دانشآموزی در مدارس را بر عهده خواهند داشت.
سرهنگ روحالله نوروزی در آیین اختتامیه دوره یاروان ولایت گفت : دوره متمرکز توانمندسازی «یاوران ولایت» با حضور نزدیک به ۲۲۰ نفر از دانشآموزان نخبه و فرماندهان واحدهای مقاومت پیشگام دختر و پسر استان در دو دوره چهارروزه و بهصورت تفکیکشده برگزار شد.
وی با بیان اینکه این دوره از ۲۲ تا ۲۸ شهریورماه به میزبانی کانون سهروردی زنجان برگزار شد، افزود: این دوره با مشارکت ۹۰ درصدی مخاطبان همراه بود و دانشآموزان منتخب مدارس سراسر استان در آن حضور داشتند.
مسئول سازمان بسیج دانشآموزی سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان با تشریح محورهای آموزشی این دوره گفت: محتوای دوره «یاوران ولایت» در سه محور آموزشهای تشکیلاتی، ارتقای بصیرتی و برنامههای فرهنگی و مهارتی طراحی و اجرا شد.
سرهنگ نوروزی ادامه داد: در بخش تشکیلاتی، دانشآموزان در ۱۰ کارگاه تخصصی با الگوهای نوین مدیریتی و برنامهریزی آشنا شدند تا بتوانند با آغاز سال تحصیلی جدید، نقش مؤثرتری در فعالیتهای بسیج دانشآموزی مدارس ایفا کنند.
وی با اشاره به اهمیت تقویت بینش سیاسی و عقیدتی دانشآموزان تصریح کرد: در این دوره از ظرفیت اساتید برجسته حوزه و دانشگاه برای ارتقای سطح بصیرتی و اعتقادی نوجوانان استفاده شد.
مسئول سازمان بسیج دانشآموزی سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان همچنین از اجرای برنامههای عملی و میدانی در این دوره خبر داد و گفت: دانشآموزان شرکتکننده در اقدامی هماهنگ و خلاقانه، اجرای برنامههای فرهنگی در چهارراه انقلاب زنجان را بر عهده گرفتند که این تجربه میدانی زمینه تقویت اعتمادبهنفس و مهارتهای آنان برای فعالیت در محیط مدرسه را فراهم کرد.
سرهنگ نوروزی با قدردانی از تلاش مربیان، کادر اجرایی سپاه استان و همکاری آموزشوپرورش زنجان خاطرنشان کرد: فرماندهان واحدهای بسیج دانشآموزی، از ظرفیتهای مهم جریان تربیتی در مدارس هستند و انتظار میرود با بهرهگیری از آموزشهای ارائهشده در این دوره، در مسیر تقویت فعالیتهای فرهنگی، تربیتی و تشکیلاتی مدارس گام بردارند.
شرکتکنندگان این دوره پس از پایان آموزشها، از آغاز سال تحصیلی جدید مسئولیت فرماندهی واحدهای بسیج دانشآموزی مدارس منتخب استان را بر عهده خواهند داشت.