به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،مدیر کل فنی و حرفه‌ای استان گفت: فرآیند ثبت‌نام بیست‌وسومین دوره المیپاد ملی مهارت در رشته‌های متنوع فنی و تخصصی پیش از این آغاز شده بود که با هدف ایجاد فرصت برای حضور افراد بیشتر داوطلبان مهلت ثبت‌نام تا ۱۵ مهرماه ۱۴۰۵ تمدید شد.

علوی افزود:داوطلبان می‌توانند با مراجعه به درگاه اینترنتی olympiad.irantvto.ir برای حضور در این رقابت‌ها ثبت‌نام کنند.

وی افزود:این رویداد ملی بستر مناسبی برای شناسایی و پرورش نخبگان مهارتی برای حضور در عرصه‌های رقابتی فراهم کرده است.

مطابق تقویم اجرایی این دوره، مرحله شهرستانی از ۲۸ تا ۳ آبان، مرحله استانی در ۲۸ آبان و مرحله کشوری در بهمن‌ماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.