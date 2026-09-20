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مهلت نام نویسی بیست و سومین دوره المپیاد ملی مهارت تا ۱۵ مهرماه تمدید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،مدیر کل فنی و حرفهای استان گفت: فرآیند ثبتنام بیستوسومین دوره المیپاد ملی مهارت در رشتههای متنوع فنی و تخصصی پیش از این آغاز شده بود که با هدف ایجاد فرصت برای حضور افراد بیشتر داوطلبان مهلت ثبتنام تا ۱۵ مهرماه ۱۴۰۵ تمدید شد.
علوی افزود:داوطلبان میتوانند با مراجعه به درگاه اینترنتی olympiad.irantvto.ir برای حضور در این رقابتها ثبتنام کنند.
وی افزود:این رویداد ملی بستر مناسبی برای شناسایی و پرورش نخبگان مهارتی برای حضور در عرصههای رقابتی فراهم کرده است.
مطابق تقویم اجرایی این دوره، مرحله شهرستانی از ۲۸ تا ۳ آبان، مرحله استانی در ۲۸ آبان و مرحله کشوری در بهمنماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.