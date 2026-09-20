مدیر کل پست چهارمحال و بختیاری گفت:پویش سراسری «مهر را پست می‌کنیم» با هدف جمع‌آوری و ارسال رایگان هدایا و نوشت‌افزار اهدایی شهروندان استان به دانش‌آموزان استان سیستان و بلوچستان، در تمامی دفاتر پستی دولتی استان آغاز شد.

آغاز پویش «مهر را پست می‌کنیم» در چهارمحال وبختیاری؛ ارسال رایگان نوشت‌افزار به سیستان و بلوچستان

آغاز پویش «مهر را پست می‌کنیم» در چهارمحال وبختیاری؛ ارسال رایگان نوشت‌افزار به سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری ،عیسی محمودی با اعلام آمادگی کامل شبکه پستی استان برای اجرای این طرح افزود: تمامی دفاتر پستی دولتی در چهارمحال وبختیاری از ۲۸ شهریور تا ۲ مهرماه ۱۴۰۵، آماده دریافت بسته‌های حاوی لوازم‌التحریر و اقلام آموزشی اهدایی از سوی خیرین و نیکوکاران هستند.

وی با تأکید بر مسئولیت اجتماعی شرکت ملی پست در این پویش افزود: همه مراحل پذیرش، رهسپاری و انتقال این هدایا توسط شرکت ملی پست به‌صورت کاملاً رایگان انجام می‌شود تا با تسهیل مشارکت مردمی، اقلام موردنیاز دانش‌آموزان مناطق کم‌برخوردار در سریع‌ترین زمان ممکن به دست آنان برسد.

محمودی در خصوص نحوه توزیع مرسولات در مقصد تصریح کرد: بسته‌های جمع‌آوری‌شده پس از تجمیع و انتقال، تحویل «اداره‌کل آموزش‌وپرورش استان سیستان و بلوچستان» و «مجمع خیرین حامی بازماندگان از تحصیل» خواهد شد تا با نظارت دقیق میان دانش‌آموزان نیازمند توزیع شود.

مدیرکل پست استان گفت: شهروندان می‌توانند جهت تحویل کمک‌های خود به نزدیک‌ترین دفتر پستی دولتی در سطح استان مراجعه کرده و برای کسب اطلاعات بیشتر به درگاه اینترنتی شرکت ملی پست به نشانی www.post.ir مراجعه کنند.