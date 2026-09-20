برقراری پرواز فوق العاده ایران ایرتور در مسیر تهران ـ بیرجند ـ تهران
مدیرکل فرودگاههای خراسان جنوبی از برقراری یک پرواز فوقالعاده در مسیر تهران ـ بیرجند ـ تهران در روز چهارشنبه یکم مهرماه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی
، مدیرکل فرودگاههای خراسان جنوبی گفت: با پیگیریهای انجام شده از سوی اداره کل فرودگاههای خراسان جنوبی و با هدف پاسخگویی به تقاضای سفرهای هوایی، یک پرواز فوقالعاده توسط شرکت هواپیمایی ایرانایرتور در مسیر تهران ـ بیرجند ـ تهران برقرار شد.
سیدی افزود: این پرواز روز چهارشنبه یکم مهرماه ساعت ۰۸:۰۰ از تهران انجام میشود و ساعت ۰۹:۳۰ وارد بیرجند خواهد شد و در ادامه، ساعت ۱۰:۳۰ بیرجند را به مقصد تهران ترک میکند.
وی گفت: این پرواز در سیستم فروش آژانسهای هواپیمایی باز شده و امکان تهیه بلیت برای مسافران فراهم است.
مدیرکل فرودگاههای خراسان جنوبی افزود: در صورت استقبال مناسب مسافران و وجود تقاضای کافی، احتمال برقراری مجدد پرواز فوقالعاده در هفته آینده نیز وجود خواهد داشت.