مدیرکل فرودگاه‌های خراسان جنوبی از برقراری یک پرواز فوق‌العاده در مسیر تهران ـ بیرجند ـ تهران در روز چهارشنبه یکم مهرماه خبر داد.

برقراری پرواز فوق‌ العاده ایران‌ ایرتور در مسیر تهران ـ بیرجند ـ تهران

برقراری پرواز فوق‌ العاده ایران‌ ایرتور در مسیر تهران ـ بیرجند ـ تهران



به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، مدیرکل فرودگاه‌های خراسان جنوبی گفت: با پیگیری‌های انجام شده از سوی اداره کل فرودگاه‌های خراسان جنوبی و با هدف پاسخگویی به تقاضای سفر‌های هوایی، یک پرواز فوق‌العاده توسط شرکت هواپیمایی ایران‌ایرتور در مسیر تهران ـ بیرجند ـ تهران برقرار شد.

سیدی افزود: این پرواز روز چهارشنبه یکم مهرماه ساعت ۰۸:۰۰ از تهران انجام می‌شود و ساعت ۰۹:۳۰ وارد بیرجند خواهد شد و در ادامه، ساعت ۱۰:۳۰ بیرجند را به مقصد تهران ترک می‌کند.

وی گفت: این پرواز در سیستم فروش آژانس‌های هواپیمایی باز شده و امکان تهیه بلیت برای مسافران فراهم است.

مدیرکل فرودگاه‌های خراسان جنوبی افزود: در صورت استقبال مناسب مسافران و وجود تقاضای کافی، احتمال برقراری مجدد پرواز فوق‌العاده در هفته آینده نیز وجود خواهد داشت.