به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکزچهارمحال و بختیاری،همزمان با برگزاری کنگره ۲هزار و ۷۵۰ شهید استان، جشن تولد شهید دانشجو محمد گودرزی شهرکی با حضور پدر و مادر این شهید در محل برگزاری کنگره برگزار شد.

در این مراسم که با حضور جمعی از مسئولان، دانشگاهیان، خانواده‌های معظم شهدا و علاقه‌مندان به فرهنگ ایثار و شهادت برگزار شد، یاد و نام شهید دانشجو محمد گودرزی شهرکی گرامی داشته شد و حاضران با ادای احترام به مقام شامخ این شهید والامقام، بر تداوم راه شهدا و پاسداشت آرمان‌های آنان تأکید کردند.

شهید دانشجو محمد گودرزی شهرکی، ۲۸ آذرماه ۱۴۰۱ در یک اقدام تروریستی بین گروهک‌های ضد انقلاب با نیرو‌های تیپ ۴۴ قمر بنی هاشم (ع) در منطقه مرزی سراوان استان سیستان و بلوچستان به همراه سه نفر از بسیجیان طرح امنیت به شهادت رسیدند.