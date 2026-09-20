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رقابتهای اسکیت کراس قهرمانی کشور با معرفی برترینها در اصفهان به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ این رقابتها با حضور بیش از ۳۰۰ ورزشکار از ۱۵ استان کشور در ۲ بخش آقایان و بانوان و در ۴ رده سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان برگزار شد.
این مسابقات فرصتی هم برای شناسایی مستعدین این رشته بود تا با حضور در تیمهای ملی و رسیدن به مسابقات بین المللی افتخار آفرینان ایران باشند.
در پایان این مسابقات برترینها به تیمهای ملی ردههای سنی مختلف جهت حضور در رقابتهای بین المللی دعوت شدند.