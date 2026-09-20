به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ این رقابت‌ها با حضور بیش از ۳۰۰ ورزشکار از ۱۵ استان کشور در ۲ بخش آقایان و بانوان و در ۴ رده سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان برگزار شد.

این مسابقات فرصتی هم برای شناسایی مستعدین این رشته بود تا با حضور در تیم‌های ملی و رسیدن به مسابقات بین المللی افتخار آفرینان ایران باشند.

در پایان این مسابقات برترین‌ها به تیم‌های ملی رده‌های سنی مختلف جهت حضور در رقابت‌های بین المللی دعوت شدند.