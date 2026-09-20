میلاد یازدهمین حجت خداوند، پیام آور آیینه و روشنی

میلاد یازدهمین حجت خداوند، پیام آور آیینه و روشنی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ هشتم ربیع الثانی میلاد حضرت امام حسن عسکری علیه السلام یازدهمین امام و پیشوای مسلمین جهان است که به مدت ۶ سال امامت امت را برعهده داشتند.

مشهورترین لقب ایشان عسکری است که به اقامت اجباری امام در سامرا اشاره دارد و با وجود محدودیت‌ها و فشار‌های حکومت خلفای عباسی، چراغ هدایت و معرفت را فروزان نگه داشتند.

زندگی کوتاه، اما پربرکت آن حضرت، سرشار از درس‌های ایمان، صبر، وحدت، مسئولیت‌پذیری و ایستادگی در مسیر حق است و یکی از وظایفی که انجام دادند نائب پروری و اماده سازی جامعه برای ظهور منجی عالم بشریت بود.

برای آشنایی بیشتر با زندگی و سیره امام حسن عسکری علیه‌السلام، سه کتاب ارزشمند تاریخ چهارده معصوم، سیره پیشوایان و منتهی الآمال جلد دوم روایتگر زندگانی آن حضرت هستند.