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ولادت امام حسن عسکری (ع) یازدهمین امام شیعیان، طلوعی مبارک را در آسمان هدایت رقم زد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ هشتم ربیع الثانی میلاد حضرت امام حسن عسکری علیه السلام یازدهمین امام و پیشوای مسلمین جهان است که به مدت ۶ سال امامت امت را برعهده داشتند.
مشهورترین لقب ایشان عسکری است که به اقامت اجباری امام در سامرا اشاره دارد و با وجود محدودیتها و فشارهای حکومت خلفای عباسی، چراغ هدایت و معرفت را فروزان نگه داشتند.
زندگی کوتاه، اما پربرکت آن حضرت، سرشار از درسهای ایمان، صبر، وحدت، مسئولیتپذیری و ایستادگی در مسیر حق است و یکی از وظایفی که انجام دادند نائب پروری و اماده سازی جامعه برای ظهور منجی عالم بشریت بود.
برای آشنایی بیشتر با زندگی و سیره امام حسن عسکری علیهالسلام، سه کتاب ارزشمند تاریخ چهارده معصوم، سیره پیشوایان و منتهی الآمال جلد دوم روایتگر زندگانی آن حضرت هستند.