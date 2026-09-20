پخش زنده
امروز: -
معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی از رشد ۵ درصدی تعمیرات نیروگاهها در سال جاری خبر داد و گفت: برای آمادگی تولید در اوج مصرف سال آینده، ۱۱۵ هزار مگاوات برنامه تعمیراتی پیشبینی شده است.
مسعود مرادی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما | اقتصادی، گفت: از مهرماه تا اردیبهشت، در تعمیرات نیروگاهی امسال معادل ۵ درصد رشد تعمیرات داشتیم و به تناسب، امسال پیشبینی کردیم ۱۱۵ هزار مگاوات برنامه تعمیراتی داشته باشیم.
وی ادامه داد: تعمیرات نیروگاهی از نیروگاههای حرارتی آغاز شده و تلاش میکنیم تا اردیبهشتماه برنامه تعمیرات را فشردهتر انجام دهیم تا نیروگاهها برای اوج مصرف تابستان سال آینده با آمادگی صد درصدی در مدار تولید قرار گیرند.
معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی بیان کرد: بخشی از نیروگاهها از جمله نیروگاههای خرمشهر، بندرعباس، هنگام و کنگان در این جنگ آسیب دیدند و نیروگاههایی که آسیب جدی دیدند، نیروگاههای صد درصد وزارت نیرو نبودند، اما بخشهایی از برق را تأمین میکردند.
مرادی تصریح کرد: موظف هستیم برنامه تعمیرات را بر اساس هر واحد نیروگاهی اجرا کنیم تا با صد درصد آمادگی تولید در اوج مصرف سال آینده آمادگی داشته باشیم.
معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی با اشاره به حساسیت تعمیرات نیروگاهی گفت: تعمیرات و خاموشی متناسب با هر واحد نیروگاهی است ما موظف هستیم برنامه تعمیرات را اجرا کنیم تا با صد درصد آمادگی در اوج مصرف سال آینده داشته باشیم.