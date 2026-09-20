مدارس یزد همزمان با اجرای طرح‌های بهسازی و ایمن‌سازی، وارد مسیر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر شده‌اند؛ به‌طوری که بیش از ۲ هزار کلاس درس در قالب طرح شهید عجمیان شاداب‌سازی شده و تجهیز ۲۳۴ مدرسه به نیروگاه خورشیدی ۵ کیلوواتی نیز در حال اجراست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، یارمند مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان یزد از اجرای مجموعه‌ای از طرح‌های بهسازی، استانداردسازی و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در مدارس استان خبر داد و گفت: در قالب طرح شهید عجمیان، بیش از ۲ هزار کلاس درس در سراسر استان شاداب‌سازی و بهسازی شده است.

یارمند اظهار کرد: سال گذشته بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات دولتی برای اجرای طرح شهید عجمیان اختصاص یافت که این اعتبار برای خرید رنگ، تجهیزات بهسازی میز و صندلی‌ها و توزیع آنها میان مدارس هزینه شد.

وی با اشاره به مشارکت گروه‌های جهادی و مردمی در اجرای این طرح افزود: سهمیه مصوب استان در طرح شهید عجمیان یک هزار و ۱۰۰ کلاس درس بود، اما با مشارکت گروه‌های مردمی و جهادی، بیش از ۲ هزار کلاس در مناطق مختلف استان شاداب‌سازی شد.

مدیرکل نوسازی مدارس استان یزد ادامه داد: اعتبارات دولتی در این طرح بیشتر نقش شتاب‌دهنده داشت و در مدارسی که به تعمیرات عمرانی گسترده‌تر نیاز داشتند نیز تأمین مصالح و اجرای عملیات با مشارکت عوامل مدارس و گروه‌های مردمی دنبال شد.

یارمند همچنین از تداوم طرح استانداردسازی سامانه‌های گرمایشی و سرمایشی مدارس خبر داد و گفت: سال گذشته بیش از ۲۰۰ طرح استانداردسازی با اعتباری افزون بر ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال در استان اجرا شد و این روند با جذب ۱۵۰ میلیارد ریال اعتبار جدید در سال جاری ادامه خواهد داشت.

وی هدف اصلی این طرح‌ها را افزایش ایمنی محیط‌های آموزشی عنوان کرد و افزود: تلاش می‌شود تمامی کلاس‌های درس استان از سامانه‌های گرمایشی با شعله مستقیم بی‌نیاز و بخاری‌های گازسوز با سیستم‌های حرارتی استاندارد و نوین جایگزین شوند.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان یزد در ادامه از ورود مدارس استان به حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر خبر داد و اظهار کرد: با همکاری سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق، سهمیه نصب ۲۳۴ نیروگاه خورشیدی ۵ کیلوواتی به مدارس استان اختصاص یافته است.

یارمند گفت: تاکنون نیمی از تجهیزات مورد نیاز وارد استان شده و مقدمات نصب نیروگاه‌ها با اولویت فضا‌های آموزشی تازه‌تأسیس در حال انجام است. برای اجرای این مرحله نیز حدود پنج میلیارد ریال اعتبار پیش‌بینی شده است.

وی در پایان افزود: راه‌اندازی نیروگاه‌های خورشیدی در مدارس علاوه بر کمک به کاهش مصرف برق و ترویج فرهنگ مصرف بهینه انرژی، می‌تواند زمینه ایجاد درآمد پایدار و تقویت منابع مالی مدارس را فراهم کند.