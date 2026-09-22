در راستای نظارت مستمر بر زنجیره تولید محصولات استراتژیک و تضمین سلامت کالا‌های اساسی مصرف‌کنندگان، تیم بازرسی جهاد کشاورزی شهرستان زارچ با هدف کنترل وضعیت تولید و توزیع نان، از واحد‌های نانوایی شهرستان زارچ بازدید به عمل آورد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، بنا بر اعلام روابط عمومی جهاد کشاورزی زارچ: در بازرسی میدانی از واحد‌های نانوایی شهرستان زارچ ، موارد متعددی از جمله رعایت دقیق وزن چانه، زمان‌بندی استاندارد ساعت پخت، کیفیت و طعم نان و همچنین رعایت اصول بهداشتی در محیط کار و انبار مواد اولیه مورد ارزیابی قرار گرفت.

در جریان این عملیات نظارتی، در یکی از واحد‌های نانوایی شهرستان، تخلفات مشاهده گردید.

بر همین اساس، واحد مذکور به دلیل عدم پایبندی به استاندارد‌های تعیین‌شده و حقوق مصرف‌کننده، شناسایی و پرونده تخلف وی جهت پیگیری قانونی تعزیرات معرفی شد