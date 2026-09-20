به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ فتح الله نصیریان گفت: با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی، آموزش شرکت‌ها و رانندگان فعال در حوزه حمل ونقل دانش آموزان در دستور کار پلیس قرار گرفته و ضوابط و مقررات ترافیکی و الزامات ایمنی به آنان آموزش داده می‌شود.

وی افزود: خودرو‌هایی که برای جابجایی دانش آموزان مورد استفاده قرار می‌گیرند باید از نظر فنی و ایمنی مورد بررسی قرار گرفته و شرایط لازم برای فعالیت را داشته باشند و در صورت نداشتن الزامات تعیین شده، مجوز سرویس مدارس برای آنها صادر نخواهد شد.

رئیس پلیس راهور گیلان بر ضرورت نظارت مستمر شرکت‌های حمل ونقل و رانندگان تأکید کرد و گفت: سلامت و ایمنی دانش آموزان اولویت اصلی در اجرای طرح سرویس مدارس است و پلیس ضمن آموزش و فرهنگ سازی، بر رعایت مقررات و وضعیت فنی خودرو‌های مربوطه نظارت خواهد داشت.