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دکتر باستانی ریاضیدان نخبهای که با وجود پیشنهادهای علمی از پنج کشور، ماندن در وطن را انتخاب کرد تا با تربیت نسل جدید نخبگان، سهمی در ساختن آینده علمی کشور داشته باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ جوان نخبهای که با وجود پیشنهادهای علمی از پنج کشور، ماندن در وطن را برگزید، امروز از تجربه علمی و فعالیتهای خود در تربیت نخبگان کشور میگوید.
دکتر باستانی، متولد ۱۳۵۷ و دانشیار ریاضی ایران، از چهرههای برجسته این حوزه در جهان است که در زمینه ریاضیات کاربردی و بهویژه ریاضیات مالی فعالیت میکند.
وی تحصیلات خود را در دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه تربیت مدرس به پایان رسانده و حدود ۱۷ سال است که در دانشگاه علوم پایه در خدمت دانشجویان و همکاران علمی است.
حضور مستمر دکتر باستانی در دانشگاه علوم پایه و تربیت نخبگانی که امروز از سرمایههای علمی کشور به شمار میروند، بخشی از کارنامه علمی اوست.
دکتر باستانی با اشاره به اهمیت اعتبار علمی دانشگاهها گفت: هرگونه افزایش اعتبار یک مجموعه علمی، در واقع موجب افزایش غنای علمی آن مجموعه میشود.
وی افزود: این غنای علمی در حوزههایی همچون امکانات و تجهیزات، دانش و نیروی انسانی، بهصورت مستقیم در ارتقای سطح علمی و اجتماعی دانشجویان همان مجموعه اثرگذار است.
این استاد دانشگاه با وجود دریافت پیشنهادهای علمی از پنج کشور، ماندن در وطن و فعالیت در مسیر تربیت نسل جدیدی از نخبگان را انتخاب کرده است؛ نخبگانی که امروز بخشی از سرمایههای علمی کشور هستند.