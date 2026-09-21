به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ جوان نخبه‌ای که با وجود پیشنهادهای علمی از پنج کشور، ماندن در وطن را برگزید، امروز از تجربه علمی و فعالیت‌های خود در تربیت نخبگان کشور می‌گوید.

دکتر باستانی، متولد ۱۳۵۷ و دانشیار ریاضی ایران، از چهره‌های برجسته این حوزه در جهان است که در زمینه ریاضیات کاربردی و به‌ویژه ریاضیات مالی فعالیت می‌کند.

وی تحصیلات خود را در دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه تربیت مدرس به پایان رسانده و حدود ۱۷ سال است که در دانشگاه علوم پایه در خدمت دانشجویان و همکاران علمی است.

حضور مستمر دکتر باستانی در دانشگاه علوم پایه و تربیت نخبگانی که امروز از سرمایه‌های علمی کشور به شمار می‌روند، بخشی از کارنامه علمی اوست.

دکتر باستانی با اشاره به اهمیت اعتبار علمی دانشگاه‌ها گفت: هرگونه افزایش اعتبار یک مجموعه علمی، در واقع موجب افزایش غنای علمی آن مجموعه می‌شود.

وی افزود: این غنای علمی در حوزه‌هایی همچون امکانات و تجهیزات، دانش و نیروی انسانی، به‌صورت مستقیم در ارتقای سطح علمی و اجتماعی دانشجویان همان مجموعه اثرگذار است.

این استاد دانشگاه با وجود دریافت پیشنهادهای علمی از پنج کشور، ماندن در وطن و فعالیت در مسیر تربیت نسل جدیدی از نخبگان را انتخاب کرده است؛ نخبگانی که امروز بخشی از سرمایه‌های علمی کشور هستند.