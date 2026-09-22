۵۵۰ بسته لوازم التحریر به همت حسینیه اعظم زنجان و قرارگاه محلات استان آماده سازی شد تا قبل از شروع سال تحصیلی به دست دانش آموزان برسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ همزمان با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی و با هدف حمایت از تحصیل و ایجاد فرصتی برابر برای آموزش دانش آموزان کم برخوردار تعداد ۵۵۰ بسته لوازم التحریر به همت حسینیه اعظم زنجان و قرارگاه محلات استان آماده سازی شد تا قبل از شروع سال تحصیلی به دست دانش آموزان برسد.

برگزاری این پویش‌ها در بهبود شرایط تحصیل دانش‌آموزان کم برخوردار و نیازمند نقش مؤثری دارد.