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مردم نوع دوست فریدونشهر در یک روز بیش از ۳۰۰ واحد خون برای نیازمندان و بیماران اهدا کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) فریدونشهر گفت: استقرار پایگاه سیار انتقال خون استان و خونگیری در این بیمارستان به مدت یک روز، با استقبال خوب مردم شهرستان روبهرو شد.
مصطفی اصلانی با اشاره به اینکه در این یک روز مردم نوع دوست فریدونشهر بیش از ۳۰۰ واحد خون به بیماران نیازمند اهدا کردند، افزود: نبود پایگاه دائمی انتقال خون در شهرستان باوجود داوطلبان قابل توجه اهدا، موجب مراجعه مردم به مرکز استان و یا شهرستانهای همجوار شده است.