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منتخبی از عکس‌های خبری جهان / ۲۹ شهریور ۱۴۰۵

در این آلبوم تصاویر منتخب از صد‌ها عکس از وقایع هفته گذشته در جهان، پیش روی چشم شماست.
عکاس :دریافتی
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ - ۱۵:۳۹
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برچسب ها: عکس منتخب ، عکس خبری
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