جمعی از پزشکان دانشگاه کاشان با حضور در منطقه کم برخوردار لوداب به مردم خدمات درمانی و عمرانی ارائه کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیر امور جهادی سلامت بنیاد علوی گفت: از ابتدای امسال تاکنون این بنیاد در اقصی نقاط کشوربه بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر خدمات چشم پزشکی، دندانپزشکی ارائه کرده است.

محمد نوروزی نیا افزود: معاونت سلامت بنیاد علوی در طرح اسما به طور متوسط در هر هفته ۳۰ اردوی جهادی در حوزه پزشکی در سراسر کشور اجرا می‌کند.

وی با بیان اینکه منطقه لوداب استان کهگیلویه بویراحمد از جمله نقاط هدف بنیاد علوی در حوزه سلامت است ادامه داد: این گروه به همراه ۱۶ دندانپزشک به مدت ۱۰ روز به مردم روستا‌های حومه بخش لوداب خدمات دندانپزشکی ارائه کردند.

فرماندار شهرستان بویراحمد هم گفت: یکی از سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی خاص رهبر شهید، خدمات رایگان به مناطق محروم و مستضعفان با استفاده از ظرفیت جهادگرلن دانشگاه‌ها و متخصصان حوزه دانشگاهی بود.

بهشتی رو گفت: جهادگران دانشگاه علوم پزشکی کاشان به صورت رایگان به مردم منطقه لوداب خدمات رایگان ارائه کردند.

مجری برنامه‌های بنیاد علوی استان کهگیلویه وبویراحمد هم گفت: بنیاد علوی به عنوان بازوی توانمندسازی و اجرایی بنیاد مستضعفان از سال ۱۴۰۳ فعالیت‌های خود را در استان کهگیلویه و بویراحمد شروع کرده است.

علی رضا نیک بخت خدمات این بنیاد را در ۴ حوزه سلامت، آموزش و پرورش، اشتغال، زیر ساخت عمرانی عنوان کرد و افزود: در حوزه دندانپزشکی مادران در دهک‌های یک تا چهار در این طرح مورد حمایت قرار می‌گیرند.