شاعر جوان اهل باخرز، در جشنواره «قند مکرر» با هدف پاسداشت زبان فارسی، به عنوان برگزیده کشوری معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی باخرز گفت: سعید مظلوم، شاعر و عضو انجمن ادبی سیف باخرزی، در جشنواره «قند مکرر» که به همت دفتر زبان و ادبیات فارسی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و خانه کتاب و ادبیات ایران برگزار شد، به عنوان برگزیده کشوری معرفی شد.

علیرضا آفریدون افزود: این شاعر باخرزی با مضمون مسائل روز، از جمله شهادت کودکان مدرسه شجره طیبه میناب، به شعرخوانی پرداخت و در بخش پاسداشت زبان فارسی، منتخب شد.

وی ادامه داد: جشنواره «قند مکرر» به مناسبت روز ملی شعر و ادب فارسی و سالروز درگذشت استاد شهریار در بخش‌های زبان فارسی و همبستگی ملی، پاسداشت زبان فارسی، ظرفیت‌ها و ظرافت‌های زبان فارسی، زبان فارسی در گستره تاریخی و همچنین شعر طنز با محوریت ترویج درست‌نویسی در سرای اهل قلم برگزار شد.

وی بیان کرد: در این جشنواره شاعرانی از کشور‌های افغانستان، پاکستان و تاجیکستان نیز حضور داشتند و اشعار منتخب در مجموعه‌ای مدون به چاپ خواهد رسید.

آفریدون به غنای فرهنگی خطه باخرز اشاره و تصریح کرد: این دیار تاریخی در طول تاریخ دارای ظرفیت‌های مختلفی در حوزه شعر و ادب، همچون شخصیت مرحوم استاد بسمل باخرزی، بوده و هم‌اکنون ۲ انجمن ادبی در شهرستان باخرز فعالیت می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: شهرستان باخرز بیش از ۱۰۰ شاعر شناسایی‌شده دارد و برخی از این هنرمندان آثار خود را در زمینه شعر و ادب به صورت انفرادی و گروهی مکتوب کرده‌اند.

شهرستان باخرز با ۵۶ هزار نفر جمعیت، دارای ۲ بخش مرکزی و بالاولایت و ۵۴ روستاست.