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لیگ گلف منطقه ۴ کشور با حضور ۶۰ ورزشکار در همدان

مسابقات لیگ گلف منطقه ۴ کشور با حضور ۶۰ گلف‌باز از پنج استان، از ۲۵ تا ۲۷ شهریورماه در استادیوم شهدای قدس همدان برگزار شد.
عکاس :ماجده شیردل
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ - ۱۵:۳۰
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برچسب ها: گلف ، همدان ، مسابقات گلف
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