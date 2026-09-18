محیط‌بان استان لرستان که در جریان انجام مأموریت اداری دچار خونریزی مغزی و در بیمارستان بستری شده بود، درگذشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، حیدر حیدری محیط‌بان استان لرستان که در جریان انجام مأموریت اداری دچار عارضه جسمانی و خونریزی مغزی شده و در بیمارستان تحت درمان قرار داشت ،جان خود را از دست داد.

سازمان حفاظت محیط‌زیست با ابراز تأسف از درگذشت این محیط‌بان، این ضایعه را به خانواده حیدر حیدری، همکاران وی و جامعه محیط‌زیست کشور تسلیت گفت.

همکاران سازمان حفاظت محیط‌زیست و محیط‌بانان سراسر کشور نیز با ابراز همدردی، درگذشت این محیط‌بان را به خانواده وی تسلیت گفته و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت کردند.