اهمیت تجربه‌اندوزی از دفاع مقدس، آموزش عمقی در مدارس، منزلت والای حضرت معصومه (س) و رعایت تقوای الهی از جمله محور‌های مهم خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهرستان یزد بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، خطیب نماز جمعه یزد در خطبه‌های این هفته نماز جمعه با اشاره به در پیش بودن هفته دفاع مقدس گفت: دفاع مقدس باید همواره گرامی داشته شود و در دوران دفاع مقدس تجارب گرانبهایی اندوخته شده است.

حجت الاسلام محمدی افزود: در دوران دفاع مقدس توانمندی‌های ایران شکوفا شد و نخبگان، خود را بازیافتند و زمینه‌ای برای پیروزی‌های اخیر ملت ایران در مقابل استکبار جهانی به وجود آمد.

امام جمعه موقت یزد به آغاز سال تحصیلی نیز اشاره کرد و افزود: معلمان و دبیران تلاش کنند تا دروس را به صورت عمقی آموزش دهند و علاوه بر تدریس، تربیت را نیز سرلوحه کار خود قرار دهند.

وی خاطرنشان کرد: ان‌شاءالله با کمترین هزینه جنگ اخیر را به پایان خواهیم رساند و به پیروزی قطعی خواهیم رسید تا دیگر بازگشت دشمن و امکان جنگ دوباره وجود نداشته باشد.



وی در بخش دیگری از سخنان خود به وفات حضرت معصومه (س) اشاره و عنوان کرد: این امامزاده شان و منزلت بسیاری دارد و از مقام بالایی نزد پروردگار برخوردار است.

رعایت تقوای الهی، دوری از گناهان، امانتداری، راستگویی و خوش‌رفتاری با مردم از دیگر توصیه‌های امام جمعه موقت یزد بود.