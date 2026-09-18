شهرستان اسلامشهر با هدف تقویت پیوند‌های اجتماعی و بازشناسی میراث بومی، هفته فرهنگی خود را با افتتاح جشنواره اقوام و عشایر آغاز کرد؛ رویدادی که با هدف مستحکم کردن پیوند میان فرهنگ‌های مختلف و شهروندان طراحی شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آغاز هفته فرهنگی شهرستان اسلامشهر رویدادی که با افتتاحِ جشنواره‌ی اقوام و عشایر، تلاش می‌کند تا پیوند میانِ فرهنگ‌های بومی و شهروندان را مستحکم‌تر کند.

این رویداد فرهنگی تلاش می‌کند تا با ایجاد فضایی پویا و تعاملی، فاصله میان فرهنگ‌های بومی و شهروندان را کاهش داده و پیوندی مستحکم‌تر میان نسل‌ها و اقوام مختلف ایجاد کند. در این جشنواره، با برپایی غرفه‌های متنوع، فرصتی فراهم شده است تا بازدیدکنندگان با هنرها، لباس‌های محلی و تاریخچه اقوام آشنا شده و با تنوع فرهنگی کشور ارتباطی نزدیک‌تر برقرار کنند.