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شهرستان اسلامشهر با هدف تقویت پیوندهای اجتماعی و بازشناسی میراث بومی، هفته فرهنگی خود را با افتتاح جشنواره اقوام و عشایر آغاز کرد؛ رویدادی که با هدف مستحکم کردن پیوند میان فرهنگهای مختلف و شهروندان طراحی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آغاز هفته فرهنگی شهرستان اسلامشهر رویدادی که با افتتاحِ جشنوارهی اقوام و عشایر، تلاش میکند تا پیوند میانِ فرهنگهای بومی و شهروندان را مستحکمتر کند.
این رویداد فرهنگی تلاش میکند تا با ایجاد فضایی پویا و تعاملی، فاصله میان فرهنگهای بومی و شهروندان را کاهش داده و پیوندی مستحکمتر میان نسلها و اقوام مختلف ایجاد کند. در این جشنواره، با برپایی غرفههای متنوع، فرصتی فراهم شده است تا بازدیدکنندگان با هنرها، لباسهای محلی و تاریخچه اقوام آشنا شده و با تنوع فرهنگی کشور ارتباطی نزدیکتر برقرار کنند.