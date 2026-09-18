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تیم دفاع شخصی شهر رضویه در مسابقات قهرمانی کشور موفق به کسب ۶ مدال طلا، ۴ مدال نقره و ۴ مدال برنز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، نائب رئیس شرق کشور در کمیته سلاحهای سرد و دفاع شخصی گفت: مدافعان رضویه، بار دیگر توانستند با تلاش و پشتکار مثالزدنی، مقام اول کشوری را کسب کنند و افتخاری بزرگ برای شهر و بخش رضویه رقم بزنند.
مسعود پویانخواه، اسامی مدالآوران افتخارآفرین رضویه را به شرح ذیل اعلام کرد: بخش بانوان، منیره پویانخواه — مقام سوم کشوری بزرگسالان، نرگس پویانخواه — مقام سوم کشوری بزرگسالان و بخش آقایان، محمد پارسا پویانخواه — مقام اول کشوری
طاها علیمیرزایی — مقام اول کشوری امیر یوسفزاده — مقام اول کشوری محمد طاها غلامی — مقام اول کشوری سید متین حسینی — مقام اول کشوری محمد حسین غلامی — مقام اول کشوری سید محمد رضا وزیری — مقام دوم کشوری میثم اسماعیلزاده — مقام دوم کشوری محمد طاها اسماعیلزاده — مقام دوم کشوری امیر علی افضلی — مقام دوم کشوری سید محمدرضا پورمشکور — مقام سوم کشوری امیر علی عبدالهی — مقام سوم کشوری را کسب کردند.
این افتخارآفرینی بار دیگر توانمندی ورزشکاران شهر رضویه را در عرصه دفاع شخصی و سلاحهای سرد به نمایش گذاشت، کمیته سبک سلاحهای سرد و دفاع از خود، این موفقیت ارزشمند را به تمامی مدالآوران، مربیان و مردم شهر رضویه تبریک عرض مینماید.