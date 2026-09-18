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مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان ایلام گفت: پیشرفت فیزیکی ۳۰ درصدی عملیات اجرایی روکش آسفالت جاده سد ایلام به عنوان محور ارتباطی تعدادی از روستاهای شهر مهر ملکشاهی و چاویز با مرکز استان در حال اجرا است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ حیدر دشتیپور اظهار کرد: جاده سد ایلام یکی از مسیرهای ارتباطی تعدادی از روستاهای شهر مهر ملکشاهی و چاویز با مرکز استان است و بهسازی و ارتقای کیفیت این محور، نقش مهمی در بهبود شرایط تردد ساکنان منطقه دارد.
وی افزود: این طرح در قالب قرارداد ایمنسازی، بهسازی و آسفالت راههای فرعی و روستایی شهرستانهای ایلام و چوار در دست اجرا است.
دشتیپور ادامه داد: عملیات روکش آسفالت این محور با هدف بهسازی مسیر، ارتقای کیفیت رویه راه و افزایش ایمنی تردد کاربران جادهای اجرا میشود.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان ایلام تشریح کرد: اجرای این طرح؛ از جمله اقدامات این ادارهکل برای ارتقای کیفیت راههای استان و بهبود شرایط تردد در محورهای مواصلاتی و روستایی است.