امام‌جمعه خرم‌آباد با تأکید بر ضرورت ورود جدی دستگاه‌های مسئول برای کنترل بازار، گفت: معاونت اقتصادی استانداری، جهاد کشاورزی، سازمان صمت، اتاق اصناف، دستگاه‌های مرتبط و در نهایت تعزیرات حکومتی باید شیوه‌های نو و ابتکاری را طراحی و اجرا کنند تا مردم بیش از این از گرانی‌های ناشی از فزون‌خواهی و رفتارهای غیرمنطقی آسیب نبینند.

امام‌جمعه خرم‌آباد با تأکید بر ضرورت ورود جدی دستگاه‌های مسئول برای کنترل بازار، گفت: معاونت اقتصادی استانداری، جهاد کشاورزی، سازمان صمت، اتاق اصناف، دستگاه‌های مرتبط و در نهایت تعزیرات حکومتی باید شیوه‌های نو و ابتکاری را طراحی و اجرا کنند تا مردم بیش از این از گرانی‌های ناشی از فزون‌خواهی و رفتارهای غیرمنطقی آسیب نبینند.

وی افزود: انتظار این است که دیگر شاهد گرانی حاصل از فزون‌طلبی و فزون‌خواهی نباشیم؛ چراکه این فزون‌خواهی‌ها، به‌ویژه در شرایط جنگ، واقعاً رنج‌آور و آزاردهنده است.

وی افزود: انتظار این است که دیگر شاهد گرانی حاصل از فزون‌طلبی و فزون‌خواهی نباشیم؛ چراکه این فزون‌خواهی‌ها، به‌ویژه در شرایط جنگ، واقعاً رنج‌آور و آزاردهنده است.

حجت الاسلام والمسلمین شاهرخی با اشاره به‌ضرورت رعایت شایسته‌سالاری در اداره امور، بیان کرد: همان‌طور که دین ما را به شایسته‌سالاری فرا می‌خواند، باید در میان افرادی که هستند، افراد شایسته، متعهد، دانا، توانا و انقلابی برای اداره امور انتخاب شوند.

وی تصریح کرد: این معیارها باید در همه عرصه‌ها موردتوجه قرار گیرد؛ چه در جایی که مردم نمایندگان مجلس شورای اسلامی را انتخاب می‌کنند، چه در انتخابات شوراهای اسلامی و چه در قوه مجریه و قوه قضائیه که مدیران برای اداره امور انتخاب می‌شوند.

نماینده ولی فقیه در لرستان ادامه داد: ملاک انتخاب باید شایسته‌سالاری، دانایی، توانایی، تعهد و انقلابی‌گری باشد و هرکس بخواهد از قدرت سیاسی، قدرت اقتصادی، نفوذ یا ارتباطات خود با قوا و وزارتخانه‌ها استفاده کند و این معیارها را کنار بزند، به خدا، رسول خدا و مردم خیانت کرده است.

حجت الاسلام والمسلمین شاهرخی با بیان اینکه این موضوع را عمداً پیش از نزدیک‌شدن به انتخابات مطرح می‌کند، گفت: برخی ممکن است اگر این مباحث نزدیک انتخابات مطرح شود، آن را متوجه افراد و اشخاص خاص بدانند؛ بنابراین این موضوعات را اکنون بیان می‌کنم تا معیارها و اصول به‌صورت کلی موردتوجه قرار گیرد.

وی همچنین درباره ضرورت رعایت ضوابط در جذب نیروی انسانی اظهار کرد:اگر علاوه بر کنارگذاشتن شایسته‌سالاری، جذب نیروی بدون ضابطه و ناتوان را نیز اضافه کنیم، یعنی افرادی که شایسته نیستند بر سر کار بیایند و بدون ضابطه افراد ناتوان در انجام وظایف انتخاب شوند، این خیانت شدیدتر خواهد بود.