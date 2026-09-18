صدای سیلی ایران به آمریکا در تاریخ خواهد ماند
امامجمعه خرم آباد گفت: دشمنان آنچنان سیلی محکمی از ملت ایران خوردند که صدای این سیلی در طول تاریخ و نسل به نسل باقی خواهد ماند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، حجتالاسلاموالمسلمین سید احمدرضا شاهرخی نماینده ولی فقیه در لرستان ظهر امروز در خطبههای نمازجمعه این هفته در مصلای الغدیر خرمآباد، با تأکید بر ضرورت تقویت نظارت و تنظیم بازار اظهار کرد: نظارتهای تنظیم بازار باید افزایش پیدا کند و بازاریان متدین نیز باید این تنظیم را از درون خودشان آغاز کنند.
وی افزود: انتظار این است که دیگر شاهد گرانی حاصل از فزونطلبی و فزونخواهی نباشیم؛ چراکه این فزونخواهیها، بهویژه در شرایط جنگ، واقعاً رنجآور و آزاردهنده است.
امامجمعه خرمآباد با تأکید بر ضرورت ورود جدی دستگاههای مسئول برای کنترل بازار، گفت: معاونت اقتصادی استانداری، جهاد کشاورزی، سازمان صمت، اتاق اصناف، دستگاههای مرتبط و در نهایت تعزیرات حکومتی باید شیوههای نو و ابتکاری را طراحی و اجرا کنند تا مردم بیش از این از گرانیهای ناشی از فزونخواهی و رفتارهای غیرمنطقی آسیب نبینند.
حجت الاسلام والمسلمین شاهرخی با اشاره بهضرورت رعایت شایستهسالاری در اداره امور، بیان کرد: همانطور که دین ما را به شایستهسالاری فرا میخواند، باید در میان افرادی که هستند، افراد شایسته، متعهد، دانا، توانا و انقلابی برای اداره امور انتخاب شوند.
وی تصریح کرد: این معیارها باید در همه عرصهها موردتوجه قرار گیرد؛ چه در جایی که مردم نمایندگان مجلس شورای اسلامی را انتخاب میکنند، چه در انتخابات شوراهای اسلامی و چه در قوه مجریه و قوه قضائیه که مدیران برای اداره امور انتخاب میشوند.
نماینده ولی فقیه در لرستان ادامه داد: ملاک انتخاب باید شایستهسالاری، دانایی، توانایی، تعهد و انقلابیگری باشد و هرکس بخواهد از قدرت سیاسی، قدرت اقتصادی، نفوذ یا ارتباطات خود با قوا و وزارتخانهها استفاده کند و این معیارها را کنار بزند، به خدا، رسول خدا و مردم خیانت کرده است.
حجت الاسلام والمسلمین شاهرخی با بیان اینکه این موضوع را عمداً پیش از نزدیکشدن به انتخابات مطرح میکند، گفت: برخی ممکن است اگر این مباحث نزدیک انتخابات مطرح شود، آن را متوجه افراد و اشخاص خاص بدانند؛ بنابراین این موضوعات را اکنون بیان میکنم تا معیارها و اصول بهصورت کلی موردتوجه قرار گیرد.
وی همچنین درباره ضرورت رعایت ضوابط در جذب نیروی انسانی اظهار کرد:اگر علاوه بر کنارگذاشتن شایستهسالاری، جذب نیروی بدون ضابطه و ناتوان را نیز اضافه کنیم، یعنی افرادی که شایسته نیستند بر سر کار بیایند و بدون ضابطه افراد ناتوان در انجام وظایف انتخاب شوند، این خیانت شدیدتر خواهد بود.
امامجمعه خرمآباد با تأکید بر ضرورت نظم در امور، گفت: اگر نظم در امور وجود داشته باشد، نباید شاهد این میزان کشت گیاهان ممنوعه باشیم؛ بنابراین معلوم است در جایی نظم لازم وجود ندارد.
حجت الاسلام والمسلمین شاهرخی با اشاره به ایستادگی ملت ایران در برابر دشمنان، اظهار کرد: ملت ایران ۲۰۰ شب ایستادگی و پایداری را با سرافرازی، سربلندی و افتخار پشت سر گذاشت و دشمنانی که آمده بودند در فاصله سه روز یا یک هفته ملت ایران را به زانو درآورند و کشور را تجزیه کنند، با نصرت الهی، شجاعت نیروهای مسلح و حضور مردم در خیابانها و میدانها به اهداف خود نرسیدند.
وی تأکید کرد: دشمنان آنچنان سیلی محکمی از ملت ایران خوردند که صدای این سیلی در طول تاریخ و نسل به نسل باقی خواهد ماند.
نماینده ولی فقیه در لرستان با بیان اینکه مردم تا هر زمانی که رهبر معظم انقلاب مصلحت بدانند در صحنه خواهند بود، افزود: ملت ایران خونخواه امام شهید، شهدای انقلاب اسلامی، کودکان شهید، دانشآموزان شهید و شهدای مدرسه شجره طیبه میناب خواهد بود.
وی بر ضرورت تبیین آنچه «روایت پیروزی» خواند تأکید کرد و گفت: این روایت پیروزی نباید هیچگاه از زبان و قلم ما، بهویژه با آغاز سال تحصیلی، بیفتد.
حجت الاسلام والمسلمین شاهرخی افزود: حتی برخی نشریات دشمنان ما نیز به این موضوع اذعان کردهاند که جنگ علیه ایران به هشت دهه سلطه آمریکا در جهان پایان داده و توان نیروهای مسلح ایران نسبت به پیش از جنگ افزایش یافته است.
وی تصریح کرد: دشمن با صدها هواپیما و ناو جنگی آمد تا تنگه هرمز را باز کند، اما شکست خورد و خسارت دید و نیروهای مسلح ایران هرگونه اشتباه محاسباتی دشمن را با پاسخی کوبنده و نابودکننده مواجه خواهند کرد.
امام جمعه خرم آباد ادامه داد: از تنگه هرمز تا بابالمندب و از تهران تا صنعا، این واقعیت را نشان میدهد که ملت ایران و ملت یمن با ایمان و ارادهای آهنین، افسانه شکستناپذیری آمریکا را پایان دادند.
حجت الاسلام والمسلمین شاهرخی با اشاره به آغاز سال تحصیلی از آموزشوپرورش و همه دستاندرکاران آمادهسازی مدارس قدردانی کرد و گفت: باید تلاش کنیم تعلیموتربیت، آموزش، اخلاق و معنویت در میان نسل نوجوان و جوان بیشازپیش گسترش پیدا کند.
وی یکی از برنامههای دشمنان را توقف رشد علمی و فناوری دانست و تصریح کرد: آموزشوپرورش باید تلاش کند رشد علم و فناوری جهش پیدا کند و در کنار آن، تعلیموتربیت، اخلاق و معنویت نیز بیش از گذشته توسعه یابد.
نماینده ولی فقیه در لرستان با اشاره به فرارسیدن هفته دفاع مقدس، اظهار کرد: دفاع مقدس گنجینهای از ایثار، فداکاری، جهاد و ایمان است و دشمنان نمیخواهند ما این گنجینه را بزرگ بشماریم.
حجت الاسلام والمسلمین شاهرخی بر ضرورت استفاده از ظرفیت هنر برای انتقال مفاهیم دفاع مقدس تأکید کرد و گفت: باید شجاعتها، رشادتها و فداکاریهای دوران دفاع مقدس را در قالب هنر به نسل جدید نشان داد.
وی در پایان از رزمندگان، جانبازان، خانوادههای شهدا، پیشکسوتان ایثار و جهاد، ارتش جمهوری اسلامی، لشکر ۸۴، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروهای انتظامی و امنیتی، بسیج و عشایر به دلیل نقشآفرینی در دوران دفاع مقدس و دیگر عرصههای دفاعی کشور قدردانی کرد.