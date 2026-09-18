به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در چارچوب مرحله مقدماتی رقابت‌های اسنوکر قهرمانی بین المللی ۲۰۲۶، امروز (جمعه ٢٧ شهریور) حسین وفایی به مصاف «کا وا چیونگ» از هنگ کنگ رفت.

وفایی در این رقابت که به میزبانی لستر انگلستان برگزار شد، حریف خود را با نتیجه ۶ بر یک شکست داد و به جدول اصلی راه یافت.

دیدار‌های جدول اصلی مسابقات اسنوکر قهرمانی بین المللی ۲۰۲۶ به میزبانی نانجینگ چین برگزار می‌شود.