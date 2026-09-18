فرمانده انتظامی شهرستان سلطانیه از دستگیری سارقان سابقه دار و کشف سیم و کابل های مخابراتی از سوی ماموران پلیس آگاهی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ فرمانده انتظامی شهرستان سلطانیه از دستگیری سارقان سابقه دار و کشف سیم و کابل های مخابراتی از سوی ماموران پلیس آگاهی خبر داد.

سرهنگ عباس اوراز افزود: در پی وقوع چندین فقره سرقت سیم و کابل مخابراتی از نقاط مختلف و روستاهای شهرستان، بررسی موضوع در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی اظهار داشت: با فعال شدن گشت های‌ هدفمند و پیگیری و اقدامات مستمر ۲ سارق سابقه دار غیربومی شناسایی و با هماهنگی و اخذ نیابت قضایی، متهمان در یکی از شهرستان های همجوار دستگیر و برای بررسی بیشتر به پلیس آگاهی سلطانیه منتقل شدند.

اوراز تصریح کرد: متهمان در تحقیقات به چهار فقره سرقت سیم و کابل مخابراتی اعتراف کردند که با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان از شهروندان خواست: با گزارش هرگونه موارد مشکوک و ارتباط تلفنی با مرکز ۱۱۰ یاری رسان پلیس در برقراری نظم و امنیت باشند.